Em Guabiruba, cidade que vibra com o vigor de suas tradições e a criatividade de seus habitantes, destaca-se Marcio Schlindwein, então conhecido por amigos próximos pelo apelido de ‘Maio’.

Em seu bairro, no Guabiruba Sul, Marcio é reconhecido não apenas pelo espírito comunitário, mas também como o zeloso guardião de um tesouro sobre rodas.

A picape Willys de 1976, carinhosamente batizada de Girico 4×4, transcende a definição de um mero veículo; ela é uma verdadeira cápsula do tempo, ostentando uma cabine e carroceria, construídas em madeira, símbolos do cuidado e da destreza dos artífices locais.

Este Girico, que percorre diariamente as ruas de Guabiruba, vai além de sua função de transporte. É uma exposição viva da rica tapeçaria cultural da cidade, um desfile contínuo que celebra o talento e a habilidade.

O Girico de Guabiruba na TV Globo

A história de Marcio e seu Girico 4×4 alcançou projeção nacional tempos atrás, quando foi apresentada no programa AutoEsporte, da TV Globo, levando a singularidade de Guabiruba para lares em todo o Brasil.

Desde então, o veículo projetado em madeira se tornou uma atração no município, capturando ainda mais a atenção e admiração por onde circula.

Transformação iniciada em 2003

Iniciado em 2003, o projeto da picape representou uma jornada de dedicação intensa, culminando após um ano de trabalho árduo, com sua conclusão, portanto, em 2004.

Adquirida de um familiar, a transformação envolveu a substituição da cabine metálica por uma de madeira, além da instalação de um motor Agrale, cuja potência é suficiente para atender à demanda de trabalho

Essa robusta máquina é capaz de enfrentar desafios variados, desde transportar materiais de construção até realizar tarefas agrícolas, sempre com eficiência.

Nos eventos festivos de Guabiruba

Mais que um instrumento de trabalho, o veículo se tornou um ícone cultural, enriquecendo eventos como a Festa da Integração, carreatas do aniversário da cidade e o Desfile do Presépio Vivo, organizado pela comunidade Nossa Senhora Aparecida.

Em cada ocasião, a picape inusitada então reafirma seu status como emblema da identidade local, sendo também, um motivo de orgulho para os habitantes de seu bairro.

Por meio dessa joia histórica, Marcio não só compartilha um legado, mas igualmente inspira com sua criatividade e amor pelas tradições, que definem a essência única de Guabiruba e seu povo.

Girico de Guabiruba em fotos

