Núcleo de Gestão Ambiental da Acibr promove 1º Passeio Ciclístico pelo Meio Ambiente em Brusque

O Núcleo de Gestão Ambiental da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), promove o 1º Passeio Ciclístico pelo Meio Ambiente, na sexta-feira, 26, às 19h.

A concentração será na Loja Ali’s Bike, no bairro Santa Rita, com o objetivo de promover a conscientização ambiental através do esporte.

“A conscientização ambiental sempre foi uma bandeira defendida pelo Núcleo, por isso promovemos ações e eventos com esse viés. Da mesma forma, pensamos no passeio ciclístico, que através dessa atividade esportiva de lazer possa gerar essa consciência nas pessoas”, ressalta o coordenador do Núcleo de Gestão Ambiental, Valter Floriani.

Ele frisa que o evento é aberto ao público e convida a toda a população para participar.

“Será um ambiente familiar e divertido. Assim, convidamos a todos para participar, desde as crianças até os idosos. O trajeto terá cerca de uma hora e meia a duas horas, e ao final teremos sorteio de brindes entre os participantes”, finaliza Floriani.

O evento é uma realização do Núcleo de Gestão Ambiental da ACIBr em parceria com Loja Ali´s Bike e Fênix Prints Works.

