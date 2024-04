Para aqueles que residem em Brusque ou em qualquer outra cidade do Vale do Itajaí, e planejam atividades externas nesta quarta-feira, 24, as condições do tempo devem favorecer.

Isso porque, na maior parte do período, as circunstâncias tendem a ser propícias; no entanto, é essencial manter-se atualizado com as previsões meteorológicas.

Segundo as projeções do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, há possibilidade de chuvas intermitentes a partir da tarde em direção à noite.

A região, segundo antecipa Coutinho, deve permanecer sob uma cobertura variável de nuvens, embora não sejam descartados eventos de intervalos com aberturas de sol.

Dessa forma, o profissional da Climaterra alerta que as práticas externas sejam programadas com cautela, mantendo-se sempre atento às atualizações meteorológicas, a fim de evitar contratempos.

Quanto às temperaturas, a expectativa de Coutinho direciona um clima relativamente abafado, com termômetros oscilando picos entre 26 e 28°C, porém, sem expectativa de calor forte para o Vale do Itajaí, durante o decorrer do dia.

Tempo ameno na quinta-feira

Na atualização da previsão do tempo para quinta-feira, 25, Coutinho destaca uma relativa queda nas temperaturas em comparação com esta quarta-feira, prometendo um clima mais ameno para a região de Brusque.

Embora as chances de chuva sejam menores do que no dia anterior, o profissional não descarta completamente a possibilidade de precipitações isoladas e pontuais.

Diante desse cenário, a nota prevê que as temperaturas máximas devem então variar entre 23 e 24°C, sem grandes variações além disso.

Assim, para aqueles que planejam práticas ao ar livre para quinta-feira, espera-se, de um modo geral, a manutenção de uma situação favorável.

No entanto, é prudente manter-se atento para a possibilidade de chuvas esporádicas e localizadas. Essas condições fazem parte da previsão atual, conclui Coutinho.

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quarta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 7

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

