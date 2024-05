Um lugar encantador se destaca no pitoresco interior de Brusque, a cerca de 20 km do centro da cidade. Lá, a beleza natural se funde com o canto suave dos pássaros e a serenidade de um ambiente acolhedor.

Na rua do Salto, no bairro São João, está o lar do casal Dada, Daniel e Paulina, escondido então em meio a uma paisagem exuberante.

Visitar essa propriedade significa embarcar em uma viagem autêntica ao passado, a uma época distinta de produção de alimentos, marcada por processos que resgatam a singularidade de tradições antigas.

Tivemos o privilégio de explorar esse paraíso e documentar o processo fascinante de fabricação de queijo caseiro e farinha de mandioca, tesouros passados de geração em geração pela família.

Fabricação do queijo em Brusque

Paulina, especialista na produção de queijo caseiro, aplica técnicas tradicionais e ingredientes selecionados para garantir alta qualidade.

O leite fresco e integral, aquecido a uma temperatura específica, inicia o processo, assegurando a eliminação de bactérias indesejadas.

“Adiciona-se coalho para separar o leite em coalhada e soro, e a massa cortada em pedaços é então mexida para liberar o soro restante”, explica Paulina

A formação do queijo ocorre em moldes específicos, drenando o excesso de umidade por um tempo determinado.

Paulina enriquece o queijo com sal e especiarias durante esse processo.

O queijo caseiro pode ser curado, dependendo do tipo, em condições controladas de temperatura e umidade para desenvolver sabores e texturas únicos.

Fabricação da farinha em Brusque

Daniel domina a arte de fazer farinha de mandioca. A colheita das raízes dá início ao processo, seguida pela raspagem e lavagem delas.

O aipim ralado e prensado é aquecido em fornos, transformando-se em farinha de mandioca de primeira qualidade.

Presenciamos o engenho funcionando a todo vapor, impulsionado assim, pela força da água.

Foi, sem dúvida, uma experiência marcante observar esse procedimento que evoca o passado, desde a colheita até a produção final da farinha de alta qualidade.

Isso é Brusque

Nesta seção final, compartilhamos com você, nosso estimado leitor, as preciosidades que o casal Dada preserva com tradição no interior de Brusque.”

Além de apresentar imagens do local onde tais iguarias são criadas, convidamos você a então descobrir o ambiente mágico que envolve suas terras, um verdadeiro tesouro do interior de Brusque.

*Autoria: Ciro Groh >>

