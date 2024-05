Idoso indaialense que diz ser Jesus reencarnado consegue mudar nome para Inri Cristo

Álvaro Thais, ou agora Inri Cristo Thais, é um indaialense de 76 anos que diz ser a reencarnação de Jesus. De acordo com a coluna de Paulo Capelli, do Metrópoles, em janeiro deste ano, o idoso conseguiu alterar o nome nos documentos por conta de uma lei sancionada pela Presidência da República em 2022.



Na nova carteira de identidade, o líder religioso assina como “Inri Cristo Thais” e aparece com uma coroa de espinhos de plástico na foto três por quatro. Como ele tem mais de 65 anos, o documento não possui prazo para expirar.

Inri Cristo

Inri Cristo diz ser Jesus reencarnado desde 1979 e, por conta disso, ficou conhecido no Brasil por sua participação em diversos programas televisivos.

Natural de Indaial, o homem também já viveu em outros estados e atualmente mora em Brasília. Ainda segundo a coluna de Paulo Capelli, Inri conta com 15 discípulas mulheres e três discípulos homens, que convivem com ele diariamente.

O grupo vive no que chama de Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade (Soust), fundada em 1986 pelo então Álvaro Thais.

