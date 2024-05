Eleições 2024: quem deve concorrer a prefeito de Guabiruba em outubro

Três nomes devem disputar o cargo de prefeito de Guabiruba nas eleições de outubro, assim como ocorreu em 2020. Tradicional partido, o MDB deve ficar de fora da “cabeça de chapa” nas eleições do município pela primeira vez desde a recriação da sigla, após o fim do bipartidarismo, em 1980. A tendência é que os emedebistas ocupem, desta vez, a vaga de vice.

O PP, partido que comanda a prefeitura desde 2012, já anunciou que terá candidato. O PL, que concorreu ao Executivo guabirubense em 2020, deve entrar na disputa novamente. A novidade é o Podemos, partido que não tem representantes na Câmara. Os pré-candidatos a prefeito da cidade são: Marcos Habitzreuter (Podemos), Valmir Zirke (PP) e Waldemiro Dalbosco (PL).

Marcos e Orides

O Podemos aposta no advogado Marcos Habitzreuter na disputa à prefeitura. O candidato a vice-prefeito na chapa deve ser o ex-prefeito Orides Kormann (MDB), presença frequente em eleições do município ao longo da história. Marcos foi o candidato a deputado estadual mais votado da cidade nas eleições de 2022.

O advogado já disputou diversas eleições, mas nunca foi eleito. A dobradinha entre Marcos e Orides pode marcar o fim de uma série histórica do MDB na cabeça de chapa nas eleições de Guabiruba. Marcos já concorreu ao Executivo em 2020 e ficou em terceiro na contagem de votos.

Prefeito busca reeleição

O prefeito Valmir Zirke vai concorrer à reeleição. Os atritos entre ele e o partido, o PP, parece que ficaram no passado. A sigla já anunciou apoio à reeleição do chefe do Executivo. O vice-prefeito Cledson Kormann (PSD) não deve mais ser parceiro de chapa de Zirke. Um outro nome está em análise.

A reportagem de O Município apurou que o PP tem, atualmente, duas prioridades para a vaga de vice-prefeito. Uma delas é buscar composição com o PL, e a outra, é concorrer com “chapa pura”, com a possibilidade de o ex-vereador Jorge Kohler (PP) ser o vice.

Presidente da Câmara na disputa

O presidente da Câmara de Guabiruba, vereador Waldemiro Dalbosco, único parlamentar do PL no Legislativo, é o pré-candidato do partido à prefeitura. A intenção de Waldemiro em disputar o Executivo é antiga e pode se concretizar nas eleições de outubro. Em dezembro, o PL confirmou em evento a pré-candidatura do vereador.

Nas eleições de 2020, o PL lançou Marcos Habitzreuter à disputa. Agora, o partido e o advogado devem estar em lados opostos. A pré-candidatura de Waldemiro foi confirmada pelo presidente do PL de Brusque, Aldinei de Souza, o Nei, em entrevista ao jornal O Município.

