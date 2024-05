Chuvas intensas nesta virada de abril para maio estão desencadeando enchentes catastróficas no Rio Grande do Sul, como revelado no balanço divulgado pela Defesa Civil do estado, no fim da tarde de quarta-feira, 1.

Segundo o relatório, 114 cidades gaúchas já sofreram impactos desde segunda-feira, 29, resultando em ao menos dez mortes, isso, até então confirmadas.

Cerca de 19.110 pessoas foram afetadas por enchentes, deslizamentos de terra e desabamentos, com 3.416 desalojados e 1.072 em abrigos.

Alguns locais já se aproximam de 500mm de precipitação em apenas três dias.

O governador Eduardo Leite, declarou que este será o pior desastre climático já enfrentado pelo estado gaúcho.

Qual o risco de enchentes em SC

Com toda essa situação climática adversa enfrentada pelos gaúchos, muitos catarinenses estão apreensivos diante da projeção do avanço deste sistema meteorológico, atuante no Rio Grande do Sul, para Santa Catarina nesta quinta-feira, 2.

Segundo revela o meteorologista Piter Scheuer, as maiores preocupações devem estar concentradas nas cidades que fazem divisa com o estado gaúcho, como aquelas situadas no Oeste, Meio-Oeste, Serra e Sul.

Essas áreas, ao longo desta quinta-feira, podem enfrentar temporais e eventos de chuva volumosa, podendo eventualmente causar alguns transtornos, como alagamentos repentinos.

No entanto, o meteorologista já adianta que não será nada comparado com o que os gaúchos estão enfrentando.

Esta condição climática adversa em Santa Catarina deve persistir na sexta-feira, 3, e o meteorologista recomenda atenção, mesmo que não se esperem eventos tão severos quanto no estado vizinho.

À medida que este sistema chuvoso avançar para o norte catarinense, em direção ao Paraná, a tendência é que os acumulados sejam menores.

Qual o risco de enchentes em Brusque

Quando questionado sobre os impactos da chegada desta condição climática adversa a Brusque, Scheuer adianta que não há motivos de preocupação para o município, em relação à possibilidade de enchentes.

Ele explica que isso se deve ao fato já mencionado anteriormente, ou seja, este sistema instável tende a intensificar volumes pluviométricos menores, conforme avança em direção à região Norte de Santa Catarina.

Mesmo assim, o profissional recomenda atenção, principalmente na sexta-feira, 3, que deve manter um tempo instável, prometendo volumes pluviométricos mais abrangentes, podendo até ser volumosos, mas não a ponto de causar enchentes no município.

Segundo o profissional, esta quinta-feira em Brusque, ainda deve começar com tempo seco e relativo calor.

À medida que a tarde avançar, as nuvens devem aumentar, e em direção à noite, o risco de algum evento de chuva e possivelmente trovoada tende a aumentar, explica.

Cenário de enchentes em monitoramento

Piter acrescenta em sua análise, a importância de monitorar as projeções meteorológicas de curto prazo, devido às variações das atualizações dos modelos meteorológicos.

Ele enfatiza que, os dados apresentados em seu boletim, são baseados nas informações mais recentes, disponibilizadas no início da manhã desta quinta-feira.

Com isso, ele indica que Brusque, segundo as últimas projeções, deve então ficar livre de uma situação que venha potencializar qualquer risco envolvendo enchentes.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Fotos e mais notícias após anúncios

É com prazer que apresentamos os patrocinadores que dão suporte ao Blog do Ciro Groh.

Convidamos você a então explorar os produtos e serviços que eles oferecem, clicando nos logotipos exibidos a seguir.

Oferecimento:

Leia também:

1. Centenária: saiba quem é a mulher mais idosa de Guabiruba

2. VÍDEO – Brusquense então alcança topo das montanhas Dolomitas durante aventura de esqui na Itália

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quinta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicado em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quinta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 15

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 9

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK