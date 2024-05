O clima característico do inverno está gradualmente se estabelecendo em Santa Catarina, diante da chegada dos eventos de frio mais acentuados ao estado.

Um exemplo prático desta atual transição climática pôde então ser observado ao amanhecer desta quarta-feira, 15, na Serra catarinense.

Na localidade do Vale do Caminhos da Neve, situada a cerca de 3 km do Centro de São Joaquim, o dia iniciou pintado com as cores da geada, apresentando uma temperatura de -0,9°C, conforme registrado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Massa de ar frio e seco

O fenômeno foi ocasionado pela entrada de uma massa de ar frio e seco, que trouxe temperaturas baixas e até mesmo marcas negativas para algumas cidades dessa região do estado.

Este mesmo sistema invernal ainda pode trazer a possibilidade de mais geada durante a madrugada de quinta-feira, 16. Quanto ao fim de semana, as previsões indicam que será úmido e gelado.

Frio em números

Veja abaixo o levantamento das cinco menores temperaturas registradas em Santa Catarina durante a madrugada e o amanhecer desta quarta-feira, conforme levantado elaborado pela Climaterra.

-0.9°C__São Joaquim/Caminhos da Neve/Inmet

-0.2°C__Bom Jardim da Serra/Epagri

-0.3°C__Urupema/Epagri

-0.4°C__Fraiburgo/PWS

0.5°C__Rio Rufino/Epagri

Encerramos esta pauta mostrando de forma objetiva, a geada que então cobriu o Vale do Caminho da Neve no amanhecer desta quarta-feira.

As belas imagens foram registradas pelo repórter Mycchel Legnaghi, da agência de notícias São Joaquim Online.

*Autoria: Mycchel Legnaghi >>

