As projeções climáticas direcionadas à segunda quinzena de maio continuam preocupantes para o Sul do Brasil, especialmente em relação aos volumes de chuva ainda esperados. Brusque, de acordo com as expectativas, está inserida neste contexto.

O meteorologista Leandro Puchalski divulgou um boletim informativo, complementando a síntese anteriormente mencionada.

Para uma compreensão mais aprofundada, os detalhes adicionais podem ser consultados na nota técnica fornecida pelo profissional, que será apresentada em seguida.

Sul do Brasil segue em alerta

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Infelizmente, as previsões climáticas seguem indicando um cenário desfavorável para o Rio Grande do Sul ao longo da segunda quinzena de maio.

Essa expectativa se deve ao fato dos modelos meteorológicos sinalizarem a possibilidade de novos episódios de chuvas volumosas até o fim do mês.

Nesse contexto, as áreas já devastadas pelas enchentes no estado gaúcho devem se preparar para enfrentar mais desafios.

É importante ressaltar que não estão sendo esperadas precipitações contínuas; haverá períodos de trégua.

No entanto, é essencial manter a vigilância, pois cada evento pluviométrico que ocorrer será motivo de atenção, devido ao solo já encharcado.

Diante disso, a condição de alerta segue, pois a estabilidade climática, caracterizada por vários dias consecutivos de sol, parece improvável neste momento.

Brusque e região

A partir de agora, gostaríamos de direcionar nossa projeção especificamente para o Vale do Itajaí, região onde se encontra Brusque.

Observando a configuração geográfica das chuvas previstas, torna-se evidente que esta área também está sujeita a ser afetada, merecendo então um olhar cuidadoso.

Diante disso, se torna prudente considerar que episódios isolados de chuvas intensas podem ocorrer, potencialmente resultando em transtornos localizados.

Seguindo o comportamento climático no restante do Sul do país, o Vale do Itajaí provavelmente também experimentará intervalos secos; porém, não ultrapassando dois ou três dias até o término do mês.

Como estamos observando previsões a longo prazo, alterações são possíveis com cada nova leitura dos modelos meteorológicos.

No entanto, por ora, a região do Vale do Itajaí deve se preparar para um período de chuvas mais frequentes nesta segunda metade de maio.

*Com informações do meteorologista Leandro Puchalski

Brusque e região na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar as ocorrências de chuvas leves em pontos isolados, registradas no intervalo entre meia-noite até as primeiras horas do dia (indicadas em azul).

Região de Brusque em fotos

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quarta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

