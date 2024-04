Adentrar a serena beleza do interior de Brusque, é como abrir as portas para um mundo encantado, onde a tranquilidade se entrelaça com a exuberância da natureza.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

E é precisamente na rua José Dada, carinhosamente apelidada como rua do Salto, pelos habitantes locais, que essa magia se revela em sua plenitude, no pitoresco bairro São João.

Brusque e suas casas antigas

Ao caminhar por essa via repleta de encantos, é possível se deparar com a essência das casas antigas, que contam histórias silenciosas de tempos passados.

Cada construção é como um capítulo vivo da memória do município, contribuindo para a atmosfera nostálgica e acolhedora que então permeia o local.

Brusque e suas belas cascatas

Mas é a natureza que verdadeiramente encanta os olhares e cativa os corações de todos que têm o privilégio de poder testemunhar tudo isso pessoalmente.

Cascatas cristalinas deslizam suavemente entre as pedras, formando um espetáculo de rara beleza.

É como se cada gota d’água carregasse consigo um sopro divino, abençoando esse pedaço de terra com sua graça inigualável.

Brusque e seu pé de jaca

Em meio a essa paisagem idílica, não podemos ignorar a presença majestosa do pé de jaca, carregado com os frutos dourados, que parecem sussurrar segredos de abundância e fertilidade.

À beira da estrada, ele se ergue como um guardião silencioso, testemunha viva dos ciclos da vida que se desenrolam ao seu redor.

A natureza vista em sua plenitude

Na rua do Salto, os animais caminham livremente, como se estivessem em sintonia com a natureza, criando uma harmonia única entre o homem e o ambiente ao redor.

O canto dos pássaros ecoa pelos campos, enchendo o ar com sua melodia suave e serena, como se cada nota fosse uma expressão de gratidão pela beleza que os rodeia.

E para celebrar toda essa magnificência, preparamos uma galeria de fotos que capturam a essência desse lugar único, que será exibida logo após os anúncios.

Permita-se, pois, ser transportado para esse cenário de sonho, onde cada detalhe é uma obra-prima da criação, e onde a simplicidade se transforma em uma beleza inigualável.

Galeria de fotos após anúncios

É com grande satisfação que então destacamos os parceiros que acreditam e valorizam o trabalho do Blog do Ciro Groh.

Os nomes de cada patrocinador estão listados nos banners abaixo, prontos para serem explorados. Clique neles para conhecer os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Ora-pro-nóbis florescem e roubam a cena em jardim de Brusque

2. Pergolado com trepadeiras jade então vira atração em Guabiruba

Rua do Salto em belas imagens

Para encerrar esta matéria com chave de ouro, como prometido anteriormente, preparamos uma estupenda galeria de fotos para demonstrar por que o interior de Brusque continua a surpreender de forma tão marcante.

A rua do Salto então exemplifica de maneira objetiva essa narrativa. Confira as imagens e descubra as belezas naturais encontradas no lugar.

Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK