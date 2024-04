Na tranquila rua Oscar Baron, em Guabiruba, a natureza desenha um espetáculo que parece então ter saído de um conto de fadas.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

O pergolado, enfeitado pelas trepadeiras jade, é uma verdadeira obra-prima viva que magnetiza uma variedade de espécies de pássaros com seus cachos floridos.

Sob os cuidados amorosos do casal Schlindwein, Roberto e Márcia, esse tesouro botânico transformou-se na estrela de um cenário encantado, emoldurando a parte externa de seu lar com uma beleza singular.

O começo em 2021

Foi em um sopro de inspiração no ano de 2021 que Márcia decidiu trazer essa joia para seu jardim.

E agora, no ano de 2024, aquilo que começou como uma simples ideia desabrochou em explosões de cores deslumbrantes, deixando até os jardineiros mais experientes em admiração.

Márcia é uma alma apaixonada por tudo que floresce na natureza, e essa paixão se manifesta não apenas em suas habilidades como jardineira, mas também em sua destreza com os pincéis.

À sombra do pergolado que eles construíram, um convite à serenidade, Márcia dá vida a telas que capturam a beleza efêmera das flores e a paz que permeia seu refúgio natural.

Roberto é o parceiro perfeito para Márcia, compartilhando não apenas o trabalho árduo de construir e manter seu santuário sempre ativo, mas também seus sonhos e visões para o futuro.

Juntos, eles transformam simples ideias em projetos grandiosos, infundindo cada cantinho de seu jardim com amor e criatividade.

Um oásis de Guabiruba

O espaço que abriga o pergolado é um verdadeiro oásis, um desfile de cores que cativa os sentidos.

Entre as flores que ali florescem, desde delicadas rosas até exóticas orquídeas, é a trepadeira-de-jade que rouba a cena, espalhando seu esplendor por todo o jardim e além.

Assim, a rua Oscar Baron se torna mais do que um simples endereço, é um convite à contemplação e ao encantamento.

Sob os cuidados dedicados do casal Schlindwein, cada flor e folha conta uma história de amor pela natureza, transformando seu lar em um verdadeiro santuário colorido, onde todos são bem-vindos para se perder na beleza do mundo natural.

Pergolado de Guabiruba em fotos

Para concluir esta matéria com chave de ouro, apresentamos, pois, uma deslumbrante galeria de fotos.

As imagens capturam toda a exuberância do pergolado adornado com as flores de jade do casal Schlindwein, de Guabiruba.

Explore esta seleção de fotografias que certamente irá encantá-lo.

