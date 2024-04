Sine de Brusque realiza entrevistas para preencher oportunidades de emprego; saiba quando

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) fará um processo seletivo para o preenchimento de quatro vagas de uma empresa parceira do órgão. As entrevistas serão realizadas na quarta-feira, 17, e quinta-feira, 18, das 13h30 às 15h, na sede do Sine, na Praça da Cidadania, em Brusque.

As vagas disponíveis são para repositor de hortifruti, fiscal de prevenção de perdas, atendente de açougue e operador de loja-mercearia. Para participar, os interessados precisam ter concluído o ensino médio e devem levar seus currículos, documentos de identificação e carteira de trabalho.

O departamento de recursos humanos da empresa parceira do Sine estará presente e participará diretamente da escolha dos candidatos.

“O RH da empresa estará aqui e vai fazer a seleção direta aqui. Então, os interessados devem comparecer ao Sine com a documentação necessária, que é carteira de trabalho e documento com foto, faz a carta de recomendação e já passa por entrevista amanhã e quinta”, explicou Juliana da Silva, diretora do Sine.

“É importante não esquecer o currículo, que já será anexado aos demais documentos pela empresa contratante”, lembrou Juliana.

