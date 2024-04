Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (15 a 16/04)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Leucádia Debatin, 92

16/04: faleceu na residência. Residia no Centro de Guabiruba. Sepultamento ocorrerá no Cemitério do Centro, às 9h30 desta quarta-feira, 17. Deixa amigos e familiares enlutados.

Deonila Baumgartner, 66

15/04: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Jardim Maluche. Sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque da Saudade, às 17h desta terça-feira, 16. Deixa três filhos e seis netos enlutados.

Márcio Sabino, 75

15/04: faleceu na residência. Residia no bairro Centro. Sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque da Saudade, às 15h30 desta terça-feira, 16. Deixa dois filhos e três netos enlutados.

Elair Cecília Lopes Benvenuti, 62

15/04: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Rita. Cremação ocorrerá no Crematório Vaticano, em Balneário Camboriú, às 17h desta terça-feira, 16. Deixa dois filhos e três netos enlutados.

Alzira de Azevedo Reis, 79

15/04: faleceu na residência. Residia no bairro Nova Brasília. Foi sepultada no Cemitério do Santa Terezinha. Deixa oito filhos, 28 netos e 31 bisnetos enlutados.

Assista agora mesmo!

Médica na UTI Móvel do Samu atende homem com mandíbula arrancada em seu primeiro plantão: