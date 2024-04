O decorrer da segunda metade desta semana traz consigo a perspectiva de condições climáticas desafiadoras, diante da possibilidade de chuvas intensas direcionadas a parte de Santa Catarina.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, são esperados altos volumes pluviométricos, capazes de desencadear transtornos em algumas áreas do estado, com uma atenção especial voltada aos primeiros dias de maio.

Esta situação climática adversa à vista está associada a um bloqueio atmosférico, que então promete manter as nuvens carregadas sobre o território catarinense, ressalta.

Conforme Puchalski, as regiões mais suscetíveis a sofrer os impactos de possíveis transtornos são, inicialmente, as do Oeste, Meio-Oeste, Serra e Sul.

Brusque no limite das chuvas

Quanto à região do Vale do Itajaí, onde estão localizadas cidades como Brusque e municípios do entorno, as projeções indicam que essa área está à beira do limite, explica.

Isso porque, as análises das condições previstas, segundo Puchalski, mostram uma diminuição nos acumulados de chuvas esperados, à medida que esta avança em direção ao norte de Santa Catarina e ao estado do Paraná.

Boletim

*Confira a seguir o boletim emitido por Puchalski >>

Nos primeiros dias de maio, há previsão de chuvas intensas na metade sul de Santa Catarina, com acumulados então menores esperados em direção ao norte do estado.

A região do Vale do Itajaí, onde se localiza Brusque e suas cidades vizinhas, geograficamente encontra-se no meio dessa projeção, o que sugere um cenário meteorológico menos crítico.

No entanto, devido à sua localização em uma área de transição, as previsões podem variar, podendo resultar tanto em um aumento quanto em uma diminuição dos volumes de precipitação esperados.

Portanto, é prudente manter-se atualizado e atento às possíveis mudanças nas previsões climáticas. Vamos seguir acompanhando as novas indicações dos simuladores.

É importante ressaltar que essa expectativa é para os primeiros dias de maio, especificamente entre quinta-feira e sábado, quando se espera que esse bloqueio atmosférico traga sua maior influência.

Semana começa com poucas chuvas

Antes disso, nesta segunda-feira, ainda é esperado um céu na presença de muitas nuvens, ofuscando assim, aberturas mais prolongadas de sol.

Possivelmente, alguma chuva ocasional, devido à umidade vinda do mar em direção à região de Brusque, não pode ser descartada. Porém, a maior parte do dia deve trazer condições favoráveis às práticas externas.

Já na terça e quarta-feira, podemos antecipar mais aberturas de sol e um aumento da temperatura, podendo até alcançar ou ultrapassar os 30°C durante as tardes desses dois dias.

*Com informações do meteorologista Leandro Puchalski

Chuvas do fim de semana

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque e toda a região, envolvendo pois, as chuvas do fim de semana.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Confira na tabela abaixo os volumes totais de chuvas acumulados durante o domingo, 28, que persistiram assim, até o início da madrugada de segunda-feira, 29.

Fotos dos leitores

Encerrando a matéria, aprecie os deslumbrantes cenários compartilhados pelos nossos leitores.

Os clique então revelam como a manhã desta segunda-feira teve início em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 9

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 16

