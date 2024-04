Juiz do caso Mariana Ferrer processa Ivete Sangalo por postagem

Dano moral

O juiz Hudson Marcos, da 3ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça de SC, está processando a cantora Ivete Sangalo por postagem dela, depreciativa a ele, sobre o julgamento do caso Mariana Ferrer, influenciadora digital catarinense dopada e estuprada durante uma festa na Ilha de SC em 2018. Quer indenização de R$ 15 mil. Recentemente, ele perdeu ação movida contra a humorista Tata Werneck e a atriz Ana Beatriz Nogueira, ambas da Globo, pelo mesmo motivo.

Segurança pública

O governo de SC está comemorando reportagem de “Veja” da edição desta semana onde o Estado é citado como bom exemplo de que é possível reduzir a criminalidade, com integração das polícias, investimentos em efetivos e armas, entre outros fatores. Cita que em 2023 metade dos 295 municípios não registrou um único caso de homicídio. Desde 2017, o Estado reduziu o número de assassinatos em 47% e o de latrocínios em 84%. A taxa de homicídios por 100 mil habitantes é de 6,78, a segunda menor do país (atrás de São Paulo) e comparável à dos Estados Unidos. A Polícia Civil estadual acaba de alcançar uma marca histórica, com 80% dos homicídios elucidados, desempenho semelhante aos de Canadá e Austrália.

Improvisação

Levantamento divulgado semana passada revelou que em 10 anos, escolas estaduais perderam um terço dos professores efetivos e que governos, como o de SC, têm priorizado contratação de temporários, o que precariza trabalho deles e prejudica o desempenho dos alunos. Em SC mais de 60% são admitidos em caráter temporário (ACTs), o que é um dos motivos da presente grave dos docentes.

Prefeito “tiktoker”

O prefeito de Florianópolis, Topázio Neto (PSD), sabe usar as redes sociais, o que tem dado a ele visível popularidade, invejada pelos opositores. Todo sábado pela manhã grava pelo menos cinco vídeos, que vai postando nos dias seguintes, sobre os mais diferentes temas. Para isso tem um roteirista, um captador de imagens (de celular) e um editor. Nas redes Instagram e TikTok tem 650 mil seguidores.

Boa ideia

O governador Jorginho Mello transformou em lei estadual importante projeto aprovado no Legislativo: institui a Política de Educação Financeira nas escolas públicas e privadas catarinenses. Muito mais pertinente de que tantos outros conteúdos oportunistas e demagógicos que se tenta impor toda hora.

Boquinha

Pré-candidata a prefeita de São José, Adeliana Dal Pont, que reapareceu na mídia nacional por ter sido barrada por Bolsonaro de subir ao palanque em sua visita ao Estado, semana passada, era conselheira da estatal Casan com jetom de R$ 6 mil mensais. Renunciou há dias, para respeitar a lei eleitoral. A Casan comunicou o fato ao mercado.

Pobreza

Saiu uma nova análise sobre a pobreza no Brasil, que recuou em 26 das 27 unidades da Federação em 2023. Na ponta, o Maranhão segue com a maior taxa, envolvendo 51,6% de sua população. Na outra, os menores percentuais foram em SC (11,6%) e Rio Grande do Sul (14,4%). São considerados pobres os que tem ganho mensal de até R$ 664,02 e extremamente pobres quem consegue R$ 208,42.

Herói da Pátria 1

Um projeto em análise na Comissão de Educação do Senado propõe incluir o nome de Jerônimo Francisco Coelho no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Catarinense de Laguna, engenheiro, jornalista, político e militar, ele atuou em funções importantes para o Brasil na época do Império. O projeto de lei é do senador Esperidião Amin (PP-SC), e tem como relatora a senadora Ivete da Silveira (MDB-SC).

Herói da Pátria 2

O Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria está depositado no Panteão da Liberdade e da Democracia, em Brasília. Feito de páginas de aço, reúne nomes de personalidades que se destacaram de forma heroica na história do Brasil. De SC está lá a lagunense Anita Garibaldi. Projetos tramitam para que sejam heroínas outras duas catarinenses: Antonieta de Barros e Zilda Arns.

Dia D

O Tribunal Superior Eleitoral marcou para amanhã a retomada do julgamento que pode levar à cassação do mandato do senador Jorge Seif (PL-SC). O relator do caso, Floriano Azevedo, desrespeitou um rito da corte e já compartilhou com colegas seu voto pela cassação. Defende novas eleições para definir quem fica com a vaga.

Assista agora mesmo!

Vidas salvas e perdidas: enfermeira do Samu relata momentos difíceis na pandemia de Covid-19: