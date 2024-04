O segundo Cerco de Jericó ocorrerá entre 21 e 28 de abril, no Santuário de Azambuja, em Brusque. A Missa de Abertura ocorrerá no próximo domingo, 2, às 19:30h, e será presidida pelo pároco e reitor do Santuário, padre José Henrique Gazaniga.

Baseado na história narrada no Livro de Josué, do Antigo Testamento, o Cerco de Jericó consiste em sete dias de oração intensa, durante os quais haverá exposição do Santíssimo Sacramento durante 24h.

Neste segundo Cerco de Jericó serão celebradas missas às 6h, 16h e 19h30. Cada dia terá um tema para meditação e uma intenção específica de oração. As missas das 19h30 contarão com a presença de padres convidados de outras paróquias da Arquidiocese.

A Missa de Encerramento será presidida pelo padre Eduardo Cardozo de Senna, reitor do Seminário de Azambuja, no dia 28, às 19h30, ocasião em que serão derrubadas as muralhas simbolizando cura e libertação espiritual. Também haverá venda de cachorro-quente no pátio do Santuário a partir do dia 19, a partir das 15h.

“Convidamos toda a comunidade brusquense para participar deste momento de cura, libertação e oração, a fim de renovar sua fé e se aproximar mais de Deus”, diz o padre José Henrique, reitor do Santuário.

Programação completa

Domingo, 21 de abril

19h30 – Missa de Abertura do Cerco – Tema: “Eis que estou convosco todos os dias” (Mt 28,20) – Padre José Henrique Gazaniga (Paróquia e Santuário de Azambuja – Brusque).

Segunda-feira, 22 de abril

Tema: “Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Ressuscitou!” (Cf. Lc 24, 5-6)

6h – Missa Padre Eduardo Cardozo de Senna;

16h – Missa Padre Alvino Introvini Milani;

19h30 – Missa Padre Sedemir Valmor de Melo (Paróquia dos Sagrados Corações de Jesus e Maria – São José) – Oração pelas vocações.

Terça-feira, 23 de abril

Tema: “Não ardia o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho, e nos explicava as Escrituras?” (Lc 24, 32)

6h – Missa Padre Rodrigo Laufer;

16h – Missa Padre José Henrique Gazaniga;

19h30 – Missa Padre Luiz Francisco Fraga (Paróquia Santo Antônio – Itapema) – Oração pelos trabalhadores – Benção do Pão.

Quarta-feira, 24 de abril

Tema: “A paz esteja convosco!” (Lc 24,36)

6h – Missa Padre Siro Manoel de Oliveira;

16h – Missa Padre José Henrique Gazaniga;

19h30 – Missa Padre Rodrigo Fernando Tascheck, SCJ (Paróquia São Luiz Gonzaga – Brusque) – Oração pela paz nas famílias e pelo fim das guerras – Oração pelas gestantes – Benção da Água.

Quinta-feira, 25 de abril

Tema: “Se eu não tocar nas suas feridas não acreditarei” (Cf. Jo 20, 25)

6h – Missa Padre José Henrique Gazaniga;

16h – Missa Padre Eduardo Cardozo de Senna – Missa com os Idosos;

19h30 – Missa Padre Eduardo Bastos (Santuário Nossa Senhora dos Navegantes – Navegantes) – Oração pelos Enfermos – Benção do Sal.

Sexta-feira, 26 de abril

Tema: “Meu Senhor e meu Deus!” (Jo 20,29)

6h – Missa Padre Alvino Introvini Milani;

16h – Missa Padre Rodrigo Laufer;

19h30 – Missa Padre Alex Macedo de Liz Júnior (Paróquia São Sebastião – Palhoça) – Oração pelos Jovens.

Sábado, 27 de abril

Tema: “Como o Pai me enviou, Eu também vos envio: Recebei o Espírito Santo.” (Cf. Jo 20, 23)

6h – Missa Padre Siro Manoel de Oliveira;

16h – Missa Padre Eduardo Cardozo de Senna – Missa com as crianças;

19h30 – Missa Padre Rodrigo Laufer (Formador do Seminário Nossa Senhora de Lourdes – Brusque) – Oração pela Igreja.

Domingo, 28 de abril

Tema: “Eis que estou convosco todos os dias” (Mt 28, 20)

6h – Missa Padre Siro Manoel de Oliveira;

8h30 – Missa Padre Alvino Introvini Milani;

10h30 – Missa Padre Rodrigo Laufer;

16h – Missa Padre José Henrique Gazaniga;

19h30 – Missa Padre Eduardo Cardozo de Senna (Reitor do Seminário Nossa Senhora de Lourdes – Brusque) – Oração pelo Reavivamento Espiritual.



