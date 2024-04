Ex-diretor do Procon de Santa Catarina é indiciado por assédio sexual

Após denúncias que resultaram em dois inquéritos policiais, o ex-diretor do Procon de Santa Catarina, Roberto Salum, foi indiciado pela Polícia Civil pelos crimes de assédio sexual, importunação ofensiva do pudor e porte ilegal de arma de calibre restrito.

O inquérito instaurado na Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso da Capital, apurava denúncia que uma vítima, que foi contratada recentemente, fez ao ex-diretor por assédio sexual, importunação sexual e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Civil, 12 pessoas foram ouvidas. Além disso, também foram efetuadas diversas diligências investigativas, com elaboração de relatórios técnicos de investigação.

Pressão nos servidores

Já com relação ao inquérito policial que foi instaurado na 1ª Delegacia de Polícia da Capital, que apurou a prática de crimes contra a honra e de intimidação sistemática, praticados por Salum, também foram realizadas diversas oitivas.

Segundo a Polícia, foram juntadas 16 denúncias e reclamações registradas no Sistema de Ouvidoria do Estado de Santa Catarina, as quais, em síntese, noticiam a prática reiterada de atos de intimidação e pressão psicológica contra os servidores do Procon.

Nas apurações, ocorreram trocas de informações e compartilhamento das oitivas procedidas pela 1ª DPCAP com a DPCAMI, uma vez que, nas oitivas realizadas, restou claro que o ex-diretor estava armado por diversas vezes, de forma velada e em outras de forma ostensiva, sem a devida autorização para o porte.

Assista agora mesmo!

Médica na UTI Móvel do Samu atende homem com mandíbula arrancada em seu primeiro plantão: