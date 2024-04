Identificado homem que morreu atropelado por caminhão na rodovia Antônio Heil

Foi identificada a vítima do atropelamento na rodovia Antônio Heil, na tarde desta segunda-feira, 15, em Itajaí. Lucas Fernandes Oliveira, de 33 anos, foi atropelado por um caminhão após perder o controle de sua moto e cair na rodovia.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente foi registrado por volta das 17h45, no quilômetro 3,750 da rodovia, no bairro Itaipava. O caminhão Hyundai HR, de Canoas (RS), era conduzido por um homem de 24 anos. Lucas dirigia uma Honda Biz.

O velório acontece no Crematório Athenas. Já o sepultamento ocorre na quarta-feira, 17, a partir das 10h no Cemitério Municipal de Itajaí.

Acidente

Quando a PMRv chegou ao local, o Corpo de Bombeiros Militar já havia comparecido ao local e constatado a morte do motociclista. Conforme relato do motorista do caminhão, ele transitava pela pista esquerda da rodovia sentido Itajaí-Brusque quando o motociclista, que seguia à frente, passou sob tachões na pista, desequilibrou-se e caiu.

Ainda segundo o condutor, como a queda ocorreu muito próxima ao caminhão, apesar de tentar frear e até mesmo desviar do motociclista, não foi possível evitar o atropelamento do condutor da motoneta.

Conforme a PMRv, devido à falta de testemunhas ou outro elemento probatório, não foi possível apurar a responsabilidade pela ocorrência do acidente.

Além dos bombeiros, compareceram ao local a Polícia Civil, a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML).

Confira imagens do acidente:

