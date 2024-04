GALERIA – Veja como está o avanço das obras no Estádio Augusto Bauer, em Brusque

O jornal O Município teve acesso a imagens das obras do Augusto Bauer na tarde desta terça-feira, 16. As fotografias e vídeos disponibilizados foram registrados por um drone, em parceria com o perfil no Instagram Buss foto e filmagem.

Nas imagens, é possível perceber o avanço na colocação da grama sintética, que se destaca pela tonalidade do verde do material. Boa parte da estrutura que cobre a arquibancada lateral, anteriormente descoberta, também está visível.

A parte debaixo da arquibancada, conhecida como coberta, segue em obras. Nas imagens, é possível ver paredes derrubadas e sinais nítidos de movimentação no local.

Confira as imagens:

