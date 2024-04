Com Isabel R. Almeida

O fotógrafo Primo Tacca Neto foi surpreendido com imagens das câmeras de segurança do seu estúdio, registradas na madrugada de sábado, 13, em Brusque. No vídeo, três mulheres se divertem enquanto fazem selfie na entrada do endereço, e logo uma campanha nas redes sociais do fotógrafo para identificá-las foi lançada. “Vamos achar as autoras desta proeza pra eu dar um ensaio entre amigas”, escreveu Tacca numa rede social.

A publicação ocorreu no domingo, 14, e no mesmo dia Kamila Cassol se identificou nos comentários, marcando as amigas Taise Oliveira Dos Santos Balland e Zaira Cândido, que estavam presentes nas imagens obtidas pelas câmeras do estúdio. As três amigas estavam voltando de um show em Brusque, em direção ao litoral. “Depois que colocamos o estúdio na entrada de Brusque, muitas pessoas quando passam por aqui param para tirar foto”, comenta Primo Tacca Neto, fotógrafo.

Identificadas as três mulheres, o fotógrafo prontamente se dispôs a cumprir com o prometido, e está oferecendo um ensaio fotográfico para o trio. “Pois o que mais me chama atenção é quando as mulheres percebem essa autoconexão e se valorizam” finaliza Tacca.