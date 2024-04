A quinta edição do evento Conecta Elas aconteceu na quarta-feira, 24, em Brusque. O evento que é focado no público feminino teve como tema o networking milionário e sua programação contou com palestras de Camila Renaux e Patrícia Santos.

O Conecta Elas é organizado pelas empresárias Letícia Zorrer, Mariane Compri, Suellen Pereira Rodrigues e Thayse Machado e a cada edição traz assuntos relacionados ao universo feminino, tanto no que se refere ao ambiente profissional e de negócios, quanto à área de desenvolvimento pessoal.