Enquanto o Brasil se prepara para o show da Madonna no Rio de Janeiro neste fim de semana, trouxemos os 10 videoclipes mais vistos no canal oficial da cantora no YouTube.

O show que vai encerrar a turnê que comemora os 40 anos de carreira da Madonna, a The Celebration Tour, acontecerá na Praia de Copacabana, a cantora subirá ao palco às 21h45. De acordo com a prefeitura do Rio de Janeiro são esperadas mais de 1,5 milhão de pessoas. O show será transmitido pela TV Globo, Multishow e Globoplay – liberado para usuários logados.

A The Celebration Tour promete trazer diversos hits da cantora de diferentes épocas. Essa diversidade temporal das músicas da rainha do Pop também pode ser vista entre os 10 vídeos mais visualizados da cantora no YouTube, lista composta por clássicos como “La Isla Bonita”, “Like A Prayer” e “Papa Don’t Preach”, mas também por hits mais atuais, como “Bitch I’m Madonna” em parceria com Nicki Minaj, e “4 Minutes”, um feat com Justin Timberlake e Timbaland.

Confira a relação:

1. Madonna – La Isla Bonita

2. Madonna – Hung Up

3. Madonna – Bitch I’m Madonna ft. Nicki Minaj

4. Madonna – Like A Prayer

5. Madonna – Frozen

6. Madonna – Papa Don’t Preach

7. Madonna – 4 Minutes feat. Justin Timberlake & Timbaland

8. Madonna – Material Girl

9. Madonna – Vogue

10. Madonna – Like A Virgin