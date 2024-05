Com Isabel R. Almeida

A cartorária Bruna Civinski, de Brusque, foi aprovada no concurso público para ingresso na atividade notarial e de registro do estado de Santa Catarina. Atualmente, Civinski é titular no Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Barra Velha. Com a aprovação no concurso de remoção, Bruna Civinski optou pela delegação do 1º Tabelionato de Notas e 3º Tabelionato de Protesto, da Comarca de Florianópolis, e assumirá o cargo até o fim deste mês.

Neste último concurso, a cartorária participou do concurso nas duas modalidades, de remoção, quese destina às pessoas que já são titulares de cartório dentro do Estado, e o concurso de provimento, quando o candidato participa pela primeira vez da concorrência. Bruna Civinski foi aprovada em 22º lugar nas etapas de provimento, e em 4º lugar no concurso de remoção.

Lançado em 2020, o processo com as etapas e provas do concurso levaram ao todo quatro anos para ser concluído. Bruna mantém a titularidade do ofício em Barra Velha até que seja homologada a sua titularidade no 1º Tabelionato de Notas e 3º Tabelionato de Protesto, da Comarca de Florianópolis, o que deve ocorrer neste mês, sem data previamente definida.

Bruna Civinski é formada em direito pela Univali, pós-graduada em Direito Civil, Direito Notarial e Registral, e mestre em Ciências Jurídicas e em Direito Ambiental. Em Brusque, também foi estagiária no Fórum da Comarca de Brusque durante o período da graduação em direito, entre agosto de 2005 e agosto de 2010.

Também atuou na área criminal, na Procuradoria de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, em Florianópolis e em 2015 assumiu a titularidade do Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Barra Velha – SC.

“Ao mesmo tempo que prestava provas e depois de assumir meu primeiro cartório, participei de concursos no Paraná, Pernambuco, Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, mas como minha intenção sempre foi permanecer em Santa Catarina, em 2018, passei a ter uma rotina ainda mais rigorosa de estudos”, conta.

A última fase do concurso aconteceu em julho de 2023, mas apenas em 2024 Bruna recebeu a notícia definitiva da aprovação e sua classificação final. “Uma nova fase se inicia. A entrada em exercício deve ocorrer ainda no mês de maio e certamente haverá muito a fazer, gestão , coordenação, treinamento de uma nova equipe e adaptação a um novo público e uma área extrajudicial diferente da que atuei até aqui. Estou muito animada e confiante de que iremos realizar um ótimo trabalho e sem dúvida, faremos nosso melhor para elevar ainda mais a atividade notarial e Registral”, finaliza.