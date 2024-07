Com Isabel Almeida

A agência de publicidade Raffcom divulgou na quinta-feira, 18, a compra da concorrente Immer Marketing, ambas com sede em Brusque. O anúncio aconteceu de maneira conjunta para clientes da Immer e colaboradores de ambas empresas, sendo que as tratativas estavam mantidas sob sigilo absoluto até a data.

Até então, a Raffcom contava com 70 contratos ativos, atendidos por uma equipe com 40 colaboradores. A negociação foi concluída após quatro meses e representa um aumento imediato na operação, somando 19 contratos da Immer e 11 colaboradores da empresa. Isoladamente, o movimento representa 20% de crescimento no faturamento, mas de acordo com Giuliano Barni, sócio da Raffcom, a expectativa é que 2024 encerre com 35% de alta no faturamento da empresa.

Os empresários Leandro Marsili e Herbert Otto Day foram colaboradores da Raffcom, e se desligaram da empresa em 2018 para empreender através da Immer. Marsili já havia antecipado a transição para se afastar das funções de CEO da Immer no mês de maio, para assumir a gestão de marketing da Manatex Têxtil, empresa da família Schoening.

“A Immer estava no auge, atingindo a maturidade de mercado e financeira, e isso faz toda a diferença numa negociação desta proporção. O plano agora é levar todo esse conhecimento em quase sete anos de gestão para o dia a dia da empresa (Manatex)”, garante Marsili.

Com rumos diferentes do ex-sócio, Herbert Otto Day faz parte da integração de colaboradores, e retornará para a Raffcom, agora com o cargo de gestor de contas e atendimento.

“A Raffcom sempre me deu um suporte muito bom em todas as questões e aprendi muito com toda a equipe com a qual trabalhei. Fico muito feliz com todo o processo, pois com certeza é resultado de um trabalho árduo e dedicado que empenhamos. Com certeza, agora teremos para Brusque e região, uma agência bem estruturada, competente para oferecer serviços de marketing com muita excelência”, comenta Herbert Otto Day.

A transição de colaboradores e clientes da Immer Marketing para a agência Raffcom iniciou na quinta-feira, 18, e tem o prazo de 30 dias para ser concluída. A marca comprada deixa de existir, e a permanência dos clientes ocorre após a anuência dos 19 contratos que passam a ser da Raffcom.

A compra da Immer Marketing pela agência Raffcom faz parte de um projeto de crescimento da companhia, com planos de fazer novos investimentos em aquisições do gênero após dois anos. “É uma intenção que traz novas oportunidades de crescimento para os colaboradores da Raffcom. Se tudo fluir como planejamos, devemos olhar para outras oportunidades na região”, revela Giuliano Barni.

A Raffcom também tem intenção de fortalecer seus pilares existentes como agência de publicidade digital, offline e no departamento de moda, com um olhar ambicioso para o futuro. “Os atendimentos dentro da nossa capacidade podem acontecer em qualquer modelo de negócio, mas buscamos pulverizar ainda mais as marcas. No nosso planejamento estratégico, uma empresa preferencialmente não deve ocupar mais do que 6 ou 7% do faturamento mensal, por uma questão sustentável. Agora pretendemos prospectar mais empresas de médio e grande porte”, finaliza Barni, sócio da agência Raffcom, que já atende clientes de diferentes portes, incluindo quatro multinacionais, em diversos segmentos da economia.