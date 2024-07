Jovem morador de Brusque morre aos 19 anos após sofrer infarto

Um jovem morreu nesta segunda-feira, 22, após sofrer uma parada cardíaca em Brusque. Gustavo Fuchs, de 19 anos, sofria de doença de Crohn, e acabou contraindo pneumonia ao longo do tratamento. Ele faleceu no Hospital Azambuja.

Nas redes sociais, diversos amigos e familiares lamentaram a morte do rapaz, que trabalhava em uma academia do bairro Primeiro de Maio. O estabelecimento emitiu uma nota de pesar lamentando o perda do jovem.

Gustavo morava no bairro Zantão. Ele cursava Educação Física na Unifebe. O jovem foi velado na Capela do Centro. O sepultamento foi realizado no Cemitério Luterano do Centro.

Doença de Crohn

De acordo com o blog do Hospital Israelita Albert Einstein, a doença de Crohn é conhecida principalmente pelos seus sintomas gastrointestinais. Isso se dá principalmente pelo fato dessa doença inflamatória atingir diferentes pontos do trato intestinal. Com isso, é comum que os pacientes experimentem desconfortos associados à diarreia, dores abdominais ou obstruções intestinais.

Ela atinge diferentes trechos do intestino (em especial o íleo, que representa a parte final do intestino delgado, e o cólon, que corresponde à parte central do intestino grosso). Em todo caso, a progressão da inflamação atinge todas as camadas do tecido intestinal na maioria dos casos. Além disso, a doença tem caráter crônico, acompanhando o paciente por muito tempo. Ela é mais vista em pessoas com menos de 30 anos.

