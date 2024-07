Acesso à pista de parapente do morro São José, em Guabiruba, é fechado permanentemente

O acesso à pista de parapente do morro São José, em Guabiruba, foi permanentemente fechado pelo Clube de Parapente do Vale (CPV), proprietário do terreno. Uma cerca foi colocada na estrada de acesso à pista. O clube afirma que a medida foi tomada em razão dos casos de vandalismo que aconteciam no local.

O espaço fechado se refere especificamente ao acesso à pista de parapente, dentro do Complexo Turístico Morro São José. A cerca foi instalada dias atrás. O clube não soube precisar a data do fechamento e garante que não o espaço não será reaberto.

“A cerca foi colocada em razão do excesso de vandalismo e depredação do local. Como é uma área particular, de nossa propriedade, após inúmeras solicitações, decidimos fechar. Não vamos mais abrir”, afirma o diretor-técnico do CPV, Marco Aurélio Osti.

O diretor-técnico comenta que o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) vem sendo comunicado sobre os casos de vandalismo. Ele afirma que o CPV não informou a prefeitura sobre o fechamento do acesso, por entender que não seria necessário por se tratar de terreno particular.

“Fomos surpreendidos”

Um morador que entrou em contato com a reportagem de O Município para informar o bloqueio do acesso criticou o fechamento. Ele afirma que o local era destino de turistas há muitos anos.

“O mirante na pista de parapente é onde muitas pessoas contemplam o nascer e pôr do sol, fazem ioga, piqueniques e mais”, diz. “Fomos surpreendidos com essa cerca impedindo o acesso a este ponto turístico de Guabiruba”, completa.

