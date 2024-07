Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (22 a 23/07)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Márcio Comandolli, 46

23/07: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no Centro de Brusque. Sepultamento ocorrerá no cemitério Parque da Saudade, nesta terça-feira, 23. Deixa amigos e familiares enlutados.

Gustavo Fuchs, 19

22/07: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Zantão. Sepultamento ocorrerá no cemitério Luterano do Centro, às 16h desta terça-feira, 23. Deixa amigos e familiares enlutados.

Gedeon Pollheim, 88

22/07: faleceu na residência. Residia no bairro Lageado Baixo, em Guabiruba. Sepultamento ocorrerá no cemitério do Lageado Baixo, às 14h desta terça-feira, 23. Deixa seis filhos, dez netos e sete bisnetos enlutados.

Marlene Maria da Conceição de Souza, 61

22/07: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Guarani. Foi sepultada no cemitério Parque da Saudade. Deixa três filhos e três netos enlutados.

