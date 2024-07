O jovem ator Fabrício Gabriel, de Balneário Camboriú, celebra a chance de reviver o protagonista Franjinha e personagem-título da série “Franjinha e Milena em Busca da Ciência” na segunda temporada da história, que estreou dia 8 de julho, na plataforma de streaming Max e no canal Discovery Kids. Fã declarado de histórias em quadrinhos, ele já conhecia Franjinha, mas transformar um personagem dos quadrinhos em uma figura da vida real exigiu uma preparação minuciosa. “Foi uma experiência incrível e desafiadora! Comecei pesquisando sobre a trajetória do personagem, tive a oportunidade de conversar com um pesquisador e também assisti a outras obras que estavam relacionadas ao tema central das pesquisas do personagem, a viagem no tempo”, relembra.

Interpretar um jovem gênio da ciência lhe trouxe desafios, especialmente no que diz respeito à linguagem técnica do personagem.“Mesmo sendo um personagem infantil, é um gênio da ciência, com um conhecimento científico muito à frente dos garotos da sua idade”, conta o ator da obra produzida pelo Discovery Kids em colaboração com Biônica Filmes e Mauricio de Sousa Produções.

Para ler e memorizar seus textos, ele segue uma técnica específica, começando com uma leitura detalhada para identificar características do personagem e do ambiente. Depois, analisa os objetivos, motivações e relações do personagem com os outros. “A partir dessas informações, represento as cenas, com atenção às emoções e motivações do personagem. Essa abordagem me ajuda a criar uma visão completa e detalhada”, explica.

Manter o equilíbrio entre a criação do personagem e sua própria personalidade é uma de suas grandes questões. “Considero o equilíbrio entre a criação de um personagem com a própria personalidade uma das tarefas mais desafiadoras e enriquecedoras para qualquer ator”, diz. O ator destaca a importância do estudo, do autoconhecimento e do feedback de diretores e colegas de elenco como uma saída para lidar com suas performances. “Praticar constantemente e experimentar com diferentes personagens e estilos de atuação ajudam a melhorar as habilidades”, conta.

Sempre em busca de desafios que enriqueçam sua experiência artística e aprimorem suas habilidades, Fabrício Gabriel também leva a carreira como modelo em paralelo à atuação. “Vou continuar me dedicando ao estudo e aprimoramento das técnicas de atuação para evoluir como artista”, afirma.