PSD deve lançar empresário como candidato a prefeito de Brusque com apoio de Ciro Roza

Um novo nome aparece como possível candidato nas eleições de outubro em Brusque. No dia 5 de agosto, deve ser confirmada em convenção a candidatura do empresário João Martins (PSD) a prefeito de Brusque, com apoio do ex-prefeito Ciro Roza (PSD).

Chegou a circular nos bastidores a intenção de Ciro Roza disputar a prefeitura, mas o ex-prefeito deve ficar de fora da disputa para apoiar João, que é sobrinho do vereador Ivan Martins (PSD). Fontes do jornal O Município dizem que é “99% de chance” de o empresário concorrer ao Executivo.

O nome do candidato a vice-prefeito na chapa ainda não foi definido. Caso a candidatura de João se concretize, a coligação deve ser formada por PSD, União Brasil, MDB e outros partidos que podem integrar o grupo oposicionista à gestão do prefeito André Vechi (PL).

João, fiel apoiador de Ciro Roza, era considerado, até então, pré-candidato a vereador. Entretanto, conforme o andamento das conversas, o empresário ganhou espaço e deve contar com o apoio do ex-prefeito para ser o nome pessedista nas urnas.

Com este cenário, Brusque deve ter quatro candidatos à prefeitura: André Vechi, Cedenir Simon (PT), Danilo Visconti (DC) e João Martins. Até o momento, o único candidato a vice-prefeito confirmado é André Batisti, o Deco (PL), que disputará à reeleição ao lado de Vechi.

João Martins se manifesta

Após a publicação da matéria, o empresário informou ao jornal O Município que ainda não há definição acerca da candidatura do PSD. Confira manifestação:

O PSD está conversando com os partidos que estão compondo esta candidatura, para juntos buscarmos a melhor dupla, não somente para vencer as eleições, mas também para, depois, no exercício da função, ter a capacidade de proporcionar à nossa sociedade um governo realizador, como nossa cidade merece e já teve no passado.

O Ciro ainda está pensando sobre a possibilidade de ser candidato e nada está definido. A única definição que existe é que, sim, o PSD terá candidato a prefeito nestas eleições municipais.

Atualização (23/07, às 16h43): matéria atualizada com a manifestação do empresário João Martins.

