VÍDEO – Caminhão sai da pista, tomba e mata trabalhadores na SC-108, em Guaramirim

No fim da manhã desta terça-feira, 23, um caminhão semi-reboque capotou e atingiu três trabalhadores que atuavam às margens da SC-108, no km 44, no limite entre Massaranduba e Guaramirim, no Norte catarinense. O Corpo de Bombeiros confirmou que duas pessoas morreram no local.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), para evitar uma colisão, o motorista do caminhão tentou fazer uma manobra, mas acabou tirando o veículo da pista e tombou em cima dos trabalhadores, que executavam obras na SC-108.

O motorista do veículo e a terceira vítima, que estava em estado grave, foram encaminhados para o Hospital São José, em Jaraguá do Sul.

