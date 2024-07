Brusque tem dois desfalques na zaga para a partida contra o Paysandu

Com dois desfalques na defesa, o Brusque recebe o Paysandu às 21h desta quarta-feira, 24, na Ressacada, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Wallace e Éverton Alemão estão suspensos. Enquanto o quadricolor está há sete jogos sem perder, sendo que os últimos seis foram empates, o Paysandu vive bom momento, com quatro vitórias e três empates no mesmo período.

Dentinho e Serrato cumpriram suspensão na rodada anterior, mas agora Éverton Alemão e Wallace estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Os desfalques forçam Luizinho Vieira a tentar mudanças. O time perde altura na defesa e está de utilizar impossibilitado de utilizar um esquema com três zagueiros de ofício. Apenas Maurício e Ianson estão disponíveis.

Há cinco jogadores pendurados no total: Diego Mathias, Alex Ruan, Rodolfo Potiguar e Jhemerson.

O treino desta terça-feira, 23, não teve definições de que rumo a formação da equipe deve formar. Ainda assim, uma possível escalação tem Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Ianson, Maurício, Cristovam (Diego Mathias); Rodolfo Potiguar, Madison (Jhemerson), Serrato; Dentinho, Paulinho Moccelin; Olávio.

Se quiser manter três zagueiros, Mateus Pivô ou Cristovam poderiam ser improvisados na parte direita do trio.

Alex Ruan voltou a ser relacionado na partida contra o Botafogo-SP, mas é improvável que tenha condições de jogo contra o Paysandu. Luiz Henrique e Marcelo devem seguir fora da equipe, forçando novamente a improvisação na lateral-esquerda. Dionísio se recupera de lesão no tornozelo, e viajou a Florianópolis, mas não é certo que jogue. Guilherme Queiróz segue se recuperando na transição.

No Z-4

O Brusque segue sem possibilidade de sair do Z-4 ou de subir de posição na rodada. Está no 18º lugar, com 15 pontos, 13 gols marcados e 21 sofridos. O quadricolor não perde há sete jogos, mas vive seu próprio recorde de empates consecutivos: são seis, diante de Avaí, Ituano, CRB, Ponte Preta, Chapecoense e Botafogo-SP.

Paysandu

O Paysandu começou a rodada na 10ª posição, com 23 pontos, e não perde há sete jogos, com quatro vitórias e três empates desde a derrota por 1 a 0 para o Sport em Pernambuco. Vem de dois triunfos consecutivos, 2 a 1 sobre o Ceará e 1 a 0 sobre a Ponte Preta, ambos em casa.

Não há jogadores suspensos. Cinco estão pendurados: o lateral e ponta Bryan; o volante Val Soares; e os atacantes Esli Garcia, Edinho e Ruan Ribeiro. O lateral-esquerdo Kevyn volta de suspensão.

Uma possível escalação tem Diogo Silva; Edílson, Wanderson, Lucas Maia, Kevyn; João Vieira, Val Soares (Leandro Vilela); Esli Garcia, Cazares. Jean Dias; Nicolas.

Arbitragem

O trio é baiano. Emerson Ricardo de Almeida Andrade apita a partida, auxiliado por Elicarlos Franco de Oliveira e Daniella Coutinho Pinto. Dioneglei da Silva Vianna (SC) é o quarto árbitro.

Vinícius Furlan (SP) é o árbitro de vídeo, auxiliado por Amanda Matias Masseira (SP).

Ingressos

A bilheteria da partida fica a cargo do Avaí, inclusive a definição dos preços. Estão disponíveis os setores F e G para a torcida do Paysandu e o setor D para a torcida do Brusque. O ingresso custa R$ 100, com direito à meia-entrada.

Sócios-torcedores podem retirar seu ingresso na secretaria do clube, na Arena Brusque, até as 17h desta quarta-feira. É necessário apresentar um comprovante de identidade.

Brusque x Paysandu em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 20h30.

