Partido Novo tem 15 pré-candidatos a vereador em Brusque; confira os nomes

O Novo de Brusque tem 15 pré-candidatos a vereador para as eleições de outubro. O partido tem um representante na Câmara atualmente, Rick Zanata, que foi eleito pelo antigo Patriota (atual PRD).

Portanto, o Novo vai tentar eleger um vereador na cidade pela primeira vez. Além de Rick, o partido tem como prés-candidatos Robson Caetano, que chegou a assumir a cadeira na atual legislatura como suplente, Yordan Gums, candidato a deputado estadual em 2022, Felipe Hort, ex-diretor do Procon, Alexandre Pavesi, Aninha Buss, Billy da Âncora, Dra. Brigitte Brandes, Dé do Idoso, Jean Werner, Luzi Bork, Marli Sedrez, Nice de Souza, Otávio Dalcastagne Junior e Ronald Kamp.

O Novo deve confirmar os nomes em convenção no próximo dia 31, no Instituto Crespi, às 19h. O partido não terá candidato a prefeito e, no momento, a tendência é de que não apoie nenhuma candidatura à majoritária.

Assista agora mesmo!

Difícil de aprender, cinquì perde popularidade em Botuverá e corre risco de extinção: