Identificadas vítimas que morreram após caminhão cair em ribanceira no Vale do Itajaí

Foram identificados como sendo Paulo Vitor da Silva Borges, de 20 anos, e Riquelme Rodrigues Mendes, 23 anos, os jovens que morreram após um caminhão cair de uma ribanceira no Vale do Itajaí nesta segunda-feira, 22. O acidente aconteceu por volta das 14h45, na Estrada Geral da Serra Cambará, no município de Vitor Meireles.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o condutor teria perdido o controle do caminhão, que transportava uma carga de ração. Ele teria então saído da pista e caído de uma ribanceira. Os jovens estavam presos às ferragens e, quando o resgate chegou, já estavam mortos.

A empresa em que Paulo e Riquelme trabalhavam, Farogel Alimentos, na cidade de São Ludgero, fez uma publicação em suas redes sociais lamentando as mortes.

“Lamentamos profundamente informar o falecimento de dois de nossos estimados colaboradores. Neste momento de imensa tristeza, prestamos nossas condolências às famílias e amigos. Sua dedicação e contribuição foram inestimáveis para nossa equipe, e suas lembranças permanecerão vivas em nossos corações. Que encontremos força e união para enfrentar essa perda”, diz a nota de pesar.

Durante o resgate, tratores foram utilizados com cabos de aço para estabilizar e manter o veículo seguro, além de equipamentos de resgate dos bombeiros. Porém, o resgate foi dificultado devido ao local de difícil acesso. A Polícia Científica e a Polícia Militar foram acionadas.

