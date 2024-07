VÍDEO – Duas pessoas morrem após caminhão cair de ribanceira no Alto Vale do Itajaí

Um grave acidente deixou duas pessoas mortas na tarde desta segunda-feira, 22, na Serra Cambará, no município de Vitor Meireles, no Alto Vale. O trecho que aconteceu o acidente está completamente interditado.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 14h45, na Estrada Geral da Serra Cambará. O condutor teria perdido o controle do veículo, saído da pista e caído de uma ribanceira. O caminhão estava com uma carga de ração.

Para estabilizar o caminhão, além de equipamentos de resgate dos bombeiros, tratores foram empregados, utilizando cabos de aço para manter o veículo seguro. Entretanto, o resgate foi dificultado devido ao local de difícil acesso e às vítimas, dois homens, presas às ferragens.

Ambas as vítimas já estavam mortas quando o resgate foi efetuado e os bombeiros estão realizando a retirada dos corpos da ribanceira.

A Serra Cambará, no trecho do acidente, ficou bloqueada em ambos os sentidos durante todo fim de tarde e início da noite. A Polícia Científica e a Polícia Militar foram acionadas.

Assista ao vídeo:

