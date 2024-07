Jovem que estava desaparecida é encontrada morta dentro de carro submerso em rio no Sul de SC

Vitória Paes da Silva, de 19 anos, foi encontrada morta de um carro submerso no Rio Tubarão, em Tubarão, no domingo, 21. Ela estava desaparecida há quatro dias e havia sido vista pela última vez na madrugada da quinta-feira, 18.

A Polícia Civil investiga o caso e suspeita que a jovem tenha sofrido um acidente e caído com o carro no rio. Ao portal g1, a polícia informou que irá apurar qual percurso a jovem fazia antes do acidente.

Marcas de acidente

O carro foi encontrado após marcas terem sido vistas às margens da SC-390. O veículo estava parcialmente submerso, próximo da rodovia. Mergulhadores foram acionados para retirar Vitória do carro.

