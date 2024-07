Senai de Brusque abre matrículas de cursos técnicos para segundo semestre

O Senai de Brusque está com matrículas abertas para os cursos técnicos nos setores Têxtil, Eletromecânica e Automação Industrial. As matrículas seguem até o dia 9 de agosto.

As aulas são destinadas a todos que estão cursando a partir do segundo ano ou já completaram o Ensino Médio e que desejam aprender uma profissão, entrar no mercado de trabalho ou buscar uma melhor colocação na empresa em que trabalha.

Qualificação para o mercado de trabalho

A Fabiane Fantoni Winter, coordenadora de educação profissional do SENAI, diz que umas das principais vantagens dos cursos técnicos é o fato de que o profissional que já chega sabendo trabalhar, é disputado pelas empresas.

“Aqui no Senai os alunos aprendem com professores que têm e tiveram vivência na indústria e em laboratórios que contam com toda infraestrutura necessária para as atividades práticas”, explica.

Já de acordo com Silvana Meneghini, gerente executiva regional do Sesi Senai, os cursos técnicos desempenham um papel crucial no desenvolvimento profissional e econômico, pois oferecem uma educação prática e focada, preparando os alunos em áreas específicas.

“Ao fornecer habilidades técnicas e conhecimento especializado, os cursos técnicos aumentam a empregabilidade e ajudam a preencher lacunas de mão-de-obra qualificada, impulsionando a competitividade das empresas. Além disso, são uma excelente escolha também para quem deseja empreender e abrir o próprio negócio”, encerra.

Áreas do mercado

No curso técnico Têxtil, os alunos planejam e coordenam os processos produtivos têxteis, aprendem a controlar a qualidade e as características dos produtos e desenvolvem novos produtos e processos têxteis, seguindo normas e procedimentos de qualidade, de meio ambiente, de saúde e segurança do trabalho.

Nas aulas de Eletromecânica, os futuros profissionais apoiam a gestão da montagem e da manutenção de sistemas mecânicos, elétricos e automatizados e atuam no desenvolvimento de projetos de sistemas eletromecânicos de máquinas e equipamentos industriais, atendendo as normas e padrões técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente.

Já no curso de Automação Industrial, o objetivo é capacitar profissionais que atuam ou que desejam atuar com sistemas de automação industrial para realizar programação básica de interface homem máquina, configuração de redes industriais, parametrização de serviços acionamentos e integração de sistemas automatizados. O aluno terá capacidade de projetar e desenvolver circuitos eletropneumáticos e eletrohidráulicos.

Para mais informações sobre as matrículas, basta entrar em contato pelo telefone (47) 3251-8900 e WhatsApp (47) 9 8448-6382.

