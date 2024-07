Selo comemorativo, documentário e exposição fotográfica integram programação dos 164 anos de Brusque

Em comemoração aos 164 do município, o Museu Casa de Brusque irá apresentar diversos projetos culturais entre os dias 25 de julho a 3 de agosto. A programação é realizada em conjunto com a Fundação Cultural.

No dia 25, haverá o lançamento de dois selos comemorativos aos 200 anos da Imigração Alemã no Brasil. A iniciativa é do Clube Filatélico Brusquense e conta com o apoio do Centro Universitário de Brusque (Unifebe) e do Instituto Aldo Krieger. O evento irá acontecer às 10h.

Legado da indústria têxtil de Brusque

Mais a frente na programação, nos dias 2 a 9 de agosto haverá a exposição Fios da História: O Legado das Primeiras Indústrias Têxteis de Brusque. Ela faz parte do projeto Preservação e Difusão do Acervo do Museu Casa de Brusque, realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

A exposição irá mostrar uma linha do tempo em fotos de diversos períodos da indústria têxtil de Brusque, com foco na fábrica de tecidos Carlos Renaux, Buettner e Schlösser.

Também serão expostas peças como o uniforme do Corpo de Bombeiros e mostras de tecido. A exposição acontecerá das 8h às 12h, e das 13h30 às 16h30.

Já no Sábado Fácil, que acontecerá no dia 10, o museu estará aberto e fará parte da programação do evento.

“Os eventos são importantes, pois promovem a cultura local, valorizam a identidade regional e a história da nossa cidade. Toda a comunidade está convidada a participar”, diz a diretora do Museu Casa de Brusque, Luciana Pasa Tomasi.

70 anos da Sociedade Amigos de Brusque

Passando para agosto, no sábado, 3, um dia antes do aniversário de Brusque, haverá o lançamento do documentário Sociedade Amigos de Brusque: 70 anos de fundação. O projeto foi aprovado pela lei de incentivo Paulo Gustavo, na categoria audiovisual.

Ele contará toda a história do museu, que contém mais de 25 mil fotografias históricas, além de fazer uma homenagem a Ayres Gevaerd, figura essencial no museu e na sociedade. O longa tem pouco mais de 50 minutos de duração e será apresentado às 9h.

Relatos de Brusque, Guabiruba e Botuverá no passado

Por fim, no dia 6 de agosto haverá a apresentação do espetáculo Vozes e Memória, às 19h. O projeto é construído por relatos de moradores antigos de Brusque, Guabiruba e Botuverá.

Com pouco mais de 50 minutos de duração, participam do elenco Patrícia Souza, Lieza Neves e Emiliano Souza.

