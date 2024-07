Renúncias fiscais do estado comprometem quase metade do orçamento anual

Renúncias fiscais

A deputada estadual Luciane Carminatti (PT) está defendendo uma revisão das concessões de renúncias fiscais pelo Estado. O que a assusta – e também ao contribuinte catarinense – é que elas atingem o estratosférico valor de R$ 24 bilhões, quase a metade do orçamento anual do Estado, projetado em R$ 55 bilhões, conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, aprovada semana passada.

Homofobia

Ao postar em rede social que “SC segue sendo o Estado mais seguro do Brasil” e que “meu governador dá fuzil e segurança, enquanto o nosso vizinho (referindo-se indiretamente ao governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul) dá outra coisa…”, Jair Renan Bolsonaro, o “04” demonstra que recebeu e aprendeu, infelizmente, uma lição de seu pai: que a intolerância com quem é diferente á aceitável.

Exceção para imposto

O colunista Cláudio Humberto tem razão quanto à proposta do deputado federal catarinense Gilson Marques (Novo-SC), que proíbe a edição de medidas provisórias que criem ou aumentem impostos no país, com exceção do previsto se houve guerra: o duro mesmo é aprovar isso.

Pobre futebol

Este espaço é daqueles que já amou futebol brasileiro e hoje o vê com sofreguidão e desconfiança. Mas nem mesmo isso fica fácil depois do episódio de sábado, no jogo entre Flamengo e Criciúma, em Brasília, quando um torcedor lançou uma bola na área que gerou pênalti decisivo contra a equipe catarinense. Não foi e nem será punido, certamente. Mas está sendo tratado como herói pelos flamenguistas. Desonestidade.

E se…

Há apostas sendo feitas se o governador Jorginho Mello vai ou não vai – se for convidado, pois se trata de obra federal – na inauguração do Contorno Viário de Florianópolis, dia 9 de agosto, com a presença do presidente Lula e uma tropa de ministros.

Monitoramento

O Contorno Viário de Florianópolis não tem, por enquanto, um posto da Polícia Rodoviária Federal, mas isso não parece tão urgente assim. Ao todo terá 44 radares de velocidade, nos dois sentidos. Nos seus 50 quilômetros, sem postos de combustíveis, a velocidade máxima permitida será de 100 km/h. Não tem pedágio, por enquanto. Mas terá, em Palhoça, com tarifa para automóveis de R$ 5,20.

Itália x Alemanha 1

À briga histórica, não resolvida, entre SC e o Espírito Santo sobre em que território de um deles pisaram os primeiros imigrantes italianos no Brasil, se sucede outra. Os descendentes da colônia alemã em Nova Friburgo (RJ) afirmam que foi lá, em maio de 1824. A oficialmente reconhecida diz ter sido julho do mesmo ano, com a fundação da cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.

Itália x Alemanha 2

Em SC segue movimento para que o reconhecimento seja dado à Colônia Nova Itália, em São João Batista, no Vale do Tijucas. O objetivo é corrigir a lei federal 13.617/2018, que atribuiu o título ao município de Santa Teresa, no Espírito Santo. Provas documentais demonstram que a catarinense foi fundada em março de 1836 por 132 imigrantes provenientes da ilha de Sardenha, ou seja, 38 anos antes da chegada dos primeiros trentinos ao município capixaba.

Formação política

O RenovaBR, escola de formação politicamente suprapartidária para lideranças que desejam disputar eleições ou fazer parte da gestão pública, acaba de diplomar 1.500 pessoas que disputarão cargos de prefeito e vereador por todo o País no pleito de outubro. Entre os alunos e ex-alunos que disputarão a reeleição neste ano estão Adriano Silva (Novo), prefeito de Joinville, e André Vecchi (PL), prefeito de Brusque.

Guerra ao barulho

Que sirva de exemplo uma ampla ação que está sendo preparada e que envolve 21 instituições de Balneário Camboriú – o que dá uma ideia do tamanho do problema – para pôr um limite na poluição sonora na cidade. Em especial a gerada por motociclistas e veículos com escapamentos adulterados.

Pedras no caminho

O DNIT deverá pagar R$ 35,7 mil de indenização por danos materiais, morais e estéticos a um motociclista que sofreu um acidente na BR 470, entre Navegantes e Ilhota, por causa de má conservação da rodovia. A sentença é da 3ª Vara Federal de Itajaí. O motociclista provou que o trecho continha pedras, pedregulhos e restos de obra na pista, além de contar com pouca sinalização e visibilidade.