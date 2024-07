VÍDEO – Convento explica demolição de sala do Observatório Astronômico de Brusque

O Convento Sagrado Coração de Jesus, proprietário do espaço onde ficava a sala do Observatório Astronômico de Brusque, no Centro, se manifestou e esclareceu o motivo da demolição da estrutura, ocorrida no início do mês. Na ocasião, o Clube de Astronomia, que administrava atividades no local, fez uma publicação lamentando a demolição.

“Infelizmente e com imensa tristeza hoje nos deparamos com a imagem de 45 anos de história posto ao chão. Um dia muito triste na história da Astronomia de Santa Catarina e do Brasil”, informou a entidade, em nota publicada nas redes sociais.

De acordo com o gestor do Colégio e Faculdade São Luiz, padre Silvano Costa, e com o diretor do convento, padre Fernando Teckler, a demolição ocorreu por conta de danos na estrutura da sala.

Após a saída do Clube de Astronomia do local, o convento solicitou que o São Luiz assumisse o espaço para eventuais reformas e continuasse o projeto do observatório. Entretanto, após verificarem o estado em que a sala estava foram identificados os danos em toda estrutura.

Segundo informado pelo convento, o espaço da sala foi condenado pela Defesa Civil por conta de um barranco que fica próximo da estrutura. O chão foi rebaixado e ainda corre o risco de desmoronar. Demais problemas como rachaduras nas paredes e infiltrações também foram identificados.

Confira imagens do local:

1 de 4

Os padres pontuam que apenas foi demolida a sala e não a cúpula. “Iriamos continuar [o projeto], mas quando entramos lá dentro, vimos a situação que se encontrava o espaço. Um rebaixamento em torno de 40 centímetros do piso. Então acionamos a Defesa Civil, que nos disse que era inviável colocar crianças lá dentro”.

Assim, foi definido que a sala deveria ser retirada. Para que ela pudesse ser reutilizada, seriam necessárias diversas mudanças no barranco, o que traria um grande gasto.

“Quanto ao futuro, pretendemos manter a cúpula e o observatório, mas como fazer a sala, de que forma fazer a sala, aí é um projeto futuro, o qual não esperávamos”.

Silvano menciona, que para eles, não foram tirados 45 anos de história, mas que a história está sendo continuada de forma segura. “Não estamos dizendo não ao observatório, que tem uma história e que começou com um dos nossos padres”, completou.

Veja um vídeo que mostra o espaço:

Como está o Clube de Astronomia

Desde a saída do Clube de Astronomia do Observatório Astronômico, em fevereiro deste ano, o clube tem realizado atividades em ambientes externos, como por exemplo no Parque das Esculturas.

O motivo da saída do CAB do Observatório não foi revelado pelo convento, à época dirigido pelo padre Zaqueu. O representante apenas se limitou a dizer que se tratava de uma “questão interna”.

Após o momento, o presidente do clube, Silvino de Souza, disse que o CAB merecia uma sede própria, um local definitivo e independente. O espaço que seria destinado à construção do observatório, no terreno do Montserrat, segue inutilizado.

A reportagem entrou em contato com o presidente, mas não obteve retorno até a publicação da matéria

Assista agora mesmo!

Encontro de Gaiteiros: evento colocou Guabiruba no mapa da música tradicional da região: