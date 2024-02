Presidente do Clube de Astronomia de Brusque fala sobre planos após ser retirado da gestão do Observatório

Dias após ser retirado da gestão do Observatório Astronômico, o presidente do Clube de Astronomia de Brusque (CAB), Silvino de Souza, conversou com o jornal O Município. Na oportunidade, o astrônomo falou sobre o sentimento no momento da saída e revelou o que espera para o futuro do Clube.

A informação da saída do grupo foi dada pelo diretor do Convento Sagrado Coração de Jesus, padre Zaqueu Suczeck. Para a reportagem, o padre chegou a relatar que a intenção é manter o espaço com a mesma finalidade, mas com outra instituição atuando na estrutura.

Continuidade do projeto

Questionado sobre seus sentimentos em relação à decisão e ao momento de saída, Silvino conta que foi um momento delicado, porém, que não marca o fim do Clube de Astronomia de Brusque, fundado em 1988.

“Respeitamos a decisão. O Observatório Astronômico em seu local atual encerrou todas as atividades astronômicas definitivamente, mas o CAB continua ativo e atuante. O dia em que eu parar de desenvolver esse trabalho em prol da comunidade que tanto adora e apoia, minha vida perderá o sentido”.

No momento em que a decisão foi tomada, Zaqueu chegou a ser questionado pela reportagem sobre os possíveis motivos que levaram à saída do CAB, mas o diretor não quis se pronunciar. Apenas se limitou a dizer que se tratava de uma “questão interna”.

Eventos

Apesar de não contar com um espaço definitivo, o Clube de Astronomia de Bragança (CAB) mantém sua iniciativa de promover eventos para a comunidade. No domingo, 11, por exemplo, cerca de 1,4 mil pessoas compareceram ao Parque das Esculturas para desfrutar do evento “Astronomia no Parque”, organizado pelo clube.

Para essa ocasião, o clube disponibilizou seis telescópios, com capacidade de ampliação de aproximadamente 350 vezes. Os visitantes tiveram a oportunidade de contemplar a lua nova, o aglomerado aberto das Plêiades em Touro, a vasta nebulosa de Orion, Júpiter e suas luas, além de estrelas e outros corpos celestes do céu profundo.

Uma nova edição do evento foi agendada para o sábado, 17, mas precisou ser cancelada devido ao mau tempo.

Futuro

O presidente diz que os próximos dias servirão para pensar em tudo o que pode acontecer. Para ele, o Clube merece uma sede própria, um local definitivo e independente.

“Nunca vamos desistir. É um trabalho de uma vida toda dedicada a levar as maravilhas do universo às pessoas de todas as idades, principalmente aos estudantes de todo o estado que eram recebidos diariamente no querido e amado Observatório. Merecemos uma sede própria”, conta.

Como forma de agradecimento, Silvino afirmou que o projeto deverá renascer mais forte. “Esse sonho não pode morrer. Estamos inseridos na história da astronomia brasileira e mundial. De todo o coração, o CAB agradece a todos que estão nos apoiando e nos dando forças, incluindo empresas e principalmente o poder público”.

Assista agora mesmo!

Após vir a Brusque para trabalhar em bar, paranaense abre dois restaurantes na cidade: