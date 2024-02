Influenciado por Jesse e Shurastey, casal brusquense adapta carro para “morar” e viaja até Argentina

Um casal brusquense viajou com o carro adaptado para a Argentina, após ser influenciado pela dupla falecida Jesse e Shurastey, famosos viajantes catarinenses. Natália Kaefer e Roan Berwing se identificaram com o estilo de vida que a dupla levava e também decidiram fazer algo diferente em suas vidas.

“Tudo começou quando vimos a notícia de que um jovem brasileiro, muito conhecido nas redes sociais, teria falecido nos EUA. Por curiosidade, pesquisamos o que exatamente tinha acontecido e se tratava de Jesse e seu cachorro Shurastey, que estavam viajando pela América em um fusca”, conta o casal. Jesse Kozechen, de 29 anos, era morador de Balneário Camboriú.

A partir da busca, o casal, que mora no bairro Santa Rita, passou a acompanhar o canal dos dois viajantes e ficaram fascinados com o estilo de viagem visto. “Acompanhando a fundo os vídeos deles, nos identificamos sobre o sentido da vida, se estávamos aproveitando realmente ou só trabalhando”, desabafa.

Natália trabalha em uma contabilidade e Roan é técnico têxtil. A partir dos vídeos de Jesse e Shurastey, os dois então começaram a acompanhar várias outras pessoas que também compartilhavam do gosto. E foi assim que o casal decidiu realizar uma viagem.

Preparação

De março a outubro se prepararam, fizeram manutenções no carro, um GM Corsa, que os acompanhou por todo o caminho. Os brusquenses até pensaram em trocar de veículo antes de partir, porém, assim, adiariam o sonho de pegar a estrada. “Aprendemos que não existe hora certa, esperar a ocasião perfeita, o carro perfeito, pois esse dia pode não chegar e decidimos ir com o nosso Corsa, vulgo, ‘a máquina’”, brincam.

Com a ajuda de um amigo, conseguiram transformar um móvel em uma cama que permitia acoplar espaços como um guarda-roupa. O material foi colocado no lugar dos bancos traseiros do carro, que foram retirados.

Após todas as alterações no veículo, arrumaram as roupas e, por terem se antecipado muito, tiveram que esperar por dois meses para a viagem. “Foram os dois meses mais longos que já passamos”, contam.

Pé na estrada

Roan e Natália colocaram o pé na estrada no dia 14 de dezembro. Durante o percurso, tiveram problemas como falta de combustível em postos e falta de banho. Os dois criaram um perfil no Instagram, chamado Dois Viajão, para compartilhar todos os perrengues e lugares que conheceram na viagem. “Fizemos muitas amizades, com pessoas de todos os lugares do mundo”, mencionam.

A meta era chegar até Ushuaia, cidade conhecida como “fim do mundo”, de lá, passaram por vários outros lugares e conheceram a geleira de Perito Moreno, localizada na província de Santa Cruz.

A aventura de Roan e Natália durou por cerca de 14 a 15 dias. Sobre a viagem, os dois contam que foi emocionante. “Chegar lá no ‘fim do mundo’, depois de 5 mil quilômetros, seis dias de muita aventura, paisagens, animais e natureza. Com certeza, foi uma coisa inesquecível”, afirmam.

O casal retornou a Brusque na primeira semana de janeiro, pois realizaram a viajem durante seu período de férias. Eles já planejam a próxima “trip” para Bariloche, Patagônia ou Jalapão. “Foi uma experiência incrível e já ficamos viciados”.

Confira imagens que o casal registrou durante a viagem:

