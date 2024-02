Chuvas dificultam e atrasam obra de macrodrenagem na avenida Primeiro de Maio

Quem passa pela avenida Primeiro de Maio, no centro da cidade, nota um container que toma ao menos a metade da rua. No local, estão sendo realizadas as obras de macrodrenagem da Prefeitura de Brusque.

Para evitar o máximo possível de transtornos no fluxo de veículos e de pessoas na área, foi adotado o modelo de travessia não destrutiva, conhecida como tunnel liner, que é feita no subsolo, sem interromper o trânsito.

Os serviços prometem melhorar a captação e o escoamento de água, evitando problemas recorrentes com alagamentos na região no período de chuvas. Mas, é justamente ela que vem atrasando o andamento do projeto.

“Inicialmente, o prazo era de 18 meses, porém, assim que a obra iniciou, em setembro de 2023, também enfrentamos dois meses de fortes chuvas e de cheias, impedindo que as equipes continuassem os trabalhos. Atrasou porque era necessário realizar a limpeza do local e de toda a região”, explicou o secretário de Infraestrutura Estratégica, Rafael Kniss.

A intensidade e constância das chuvas na cidade deixam o solo encharcado, sendo um dos principais riscos enfrentados pelas equipes de trabalho. Por isso, segundo a prefeitura, existe a necessidade de suspender a obra toda vez que chove.

“Quando o solo satura, começa a escoar água do próprio solo para dentro do túnel, resultando em um alto risco de choque elétrico, considerando que água e as chapas metálicas do túnel são altamente condutivas. Por isso, há necessidade de interromper a escavação por questões de segurança dos funcionários”, pontuou Kniss.

Buraco na rua

Na última terça-feira, 13, os moradores da região foram surpreendidos com um buraco a alguns metros da obra, entre o acostamento e a calçada. O asfalto cedeu, causando transtornos a motoristas e moradores.

O problema dividiu opiniões dentro da própria prefeitura. Procurado pelo jornal O Município, o diretor de Obras, João Pedro, informou que a cratera foi provocada pela falta de sustentação do túnel que está sendo escavado para a drenagem da água.

No mesmo dia, o secretário de Infraestrutura Estratégica garantiu que o surgimento do buraco não tem ligação com a obra de macrodrenagem da prefeitura.

“O buraco não abriu devido à obra e nem mesmo afetou os anéis subterrâneos. No fim de semana houve um rompimento de uma tubulação antiga e, por causa disso, abriu um buraco rapidamente”, reforçou Rafael Kniss.

Obra de macrodrenagem

A intervenção, que iniciou em setembro do ano passado, foi dividida em duas etapas, com previsão de conclusão até o fim de 2024. A obra está avaliada em mais de R$ 16 milhões, com execução feita pela empresa Freedom, vencedora da licitação.

São 820 metros de extensão de obra, com início na rua João Hingst, em frente à pizzaria A Italianinha, até a curva depois da Dokassa, próximo à esquina da rua Gustavo Halfpap, na antiga padaria do Wegner. A partir deste ponto até a Sociedade Beneficente, começa a instalação de galerias, que vai provocar mudanças no trânsito.

Até esta primeira quinzena de fevereiro, as equipes avançaram pouco mais de 50 metros dos 820 previstos no túnel linner, que conta com 2,1 metros de circunferência, tamanho necessário para a conclusão da primeira etapa. A segunda fase da obra receberá galerias de 2×2 metros, em aproximadamente 710 metros de via.

Infraestrutura

A macrodrenagem faz parte do sistema de drenagem dos municípios e tem um papel fundamental na infraestrutura de redes de captação nas cidades. Além disso, ela ainda auxilia na contenção de inundações e suas consequências para a população.

“A obra de macrodrenagem da avenida Primeiro de Maio tem como finalidade a criação de um novo sistema de escoamento de água da chuva, que ocorre na bacia hidrográfica da região. Como a vala da avenida não comporta mais o volume de água atual, há a necessidade de construção de um novo sistema, que em conjunto com o já existente, vai melhorar a vazão de água”, detalhou Kniss.

