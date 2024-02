VÍDEO – Buraco aparece na avenida Primeiro de Maio, no Centro de Brusque

Um buraco apareceu no asfalto na avenida Primeiro de Maio, no Centro de Brusque, na manhã desta terça-feira, 14. A equipe da secretaria de Obras está no local e se manifestou.

No local, estão sendo feitas obras na tubulação. Segundo o diretor de obras, João Pedro, a escavação do túnel não tem suporte e, por isso, o asfalto cedeu. “Para resolver é demorado, pois com material natural ele já cede. Será necessário uma avaliação”.

Algumas testemunhas informaram ao jornal O Município que a tubulação da via já foi trocada três vezes. “Os lojistas não tem como entrar na loja. É complicado”, disse uma mulher. Por causa do desvio, o fluxo de veículos se acumulou, causando trânsito.

Veja as imagens:

