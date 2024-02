Por recomendação do MP-SC, Hospital Azambuja terá que abrir procedimento para investigar qualquer reclamação

O Hospital Azambuja terá que abrir processo administrativo para investigar qualquer reclamação de problemas que possam ter ocorrido dentro do hospital. A medida segue uma recomendação do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), proposta em outubro do ano passado.

A recomendação ocorre após o hospital não ter instaurado qualquer procedimento administrativo para apurar situações relatadas por uma mulher à ouvidoria do hospital. Um inquérito civil foi aberto pelo MP-SC na época para investigar a denúncia.

O inquérito foi arquivado no dia 1º de fevereiro, após o compromisso do hospital em seguir a recomendação do MP-SC. Agora, o hospital terá que apurar as reclamações por meio da abertura de PAD (Processo Administrativo Disciplinar).

A recomendação e o arquivamento são assinados pelo promotor Cristiano José Gomes. O MP-SC justifica na recomendação que investigar possíveis situações que ocorreram dentro do hospital assegura aos pacientes o direito de acesso à justiça.

“O expediente foi encaminhado e, em resposta, o Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renaux (Hospital Azambuja) informou que acatou a recomendação”, consta na decisão do promotor que arquivou o inquérito.

Procurado pela reportagem de O Município, o hospital se manifestou em nota via assessoria e informou que adotou um manual de ação relacionado às reclamações recebidas. De acordo com o hospital, o manual tem como objetivo aprimorar os procedimentos internos.

Nota na íntegra

A nota do Hospital Azambuja considera o compromisso de investigar todas as reclamações. Além disso, a manifestação reforça que o inquérito civil foi arquivado em razão das atitudes tomadas pelo hospital. Leia na íntegra:

O Hospital Azambuja informa que, diante das recomendações emitidas pelo Ministério Público, desenvolveu um manual disciplinando os “Processos e Rotinas com relação às manifestações recebidas”. Este manual visa aprimorar nossos procedimentos internos para lidar de maneira eficaz e transparente com as manifestações recebidas.

Em decorrência dessas ações, o Ministério Público procedeu ao arquivamento do inquérito civil relacionado ao presente tema. Esta decisão reflete o comprometimento do Hospital Azambuja em seguir as melhores práticas, atendendo às orientações das autoridades competentes e zelando pela qualidade dos serviços prestados à nossa comunidade.

Reiteramos o compromisso da instituição em apurar todas as reclamações, elogios e sugestões, em busca de solução para os nossos pacientes.

