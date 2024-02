Programação da 11ª Festa Italiana de Guabiruba é divulgada; confira data, horários e atrações

Foi divulgada a programação completa da 11ª Festa Italiana de Guabiruba. O evento acontecerá nos dias 9 e 10 de março no Mirante Santo Antônio, no Lageado Alto.

A abertura ocorrerá às 10h30 e contará com a chegada do Nono e da Nona por volta das 10h45. Já às 11h, acontecerá a apresentação do Grupo de Canto Bambini D’Italia. Na sequência, terá início o almoço típico.

Questionado sobre a expectativa para o evento, Amilton Stedile, diretor administrativo da Associação Cultural Italiana de Guabiruba (Acig), que organiza a festa, comenta que a celebração vem crescendo a cada ano, e que o público esperado ultrapassa as 4,5 mil pessoas.

“Uma novidade da festa é que teremos 450 metros quadrados de infraestrutura a mais do que no ano passado. Parte desta estrutura destina-se à Feirinha de artesanato, e outra parte é para acomodar o público. A expectativa é alta”.

Sfilata Del Vino

O Sfilata del Vino é o evento que antecede a Festa Italiana de Guabiruba e chega à sua 5ª edição neste ano. Celebrado no dia 17 de fevereiro, o desfile busca trazer um pouco do encanto da festa para o Centro da cidade e prestar homenagem a algumas famílias descendentes de italianos que participaram da colonização da região.

Marcado para começar às 19h30, o desfile será realizado no mesmo percurso do desfile de Natal do município.

“O evento sempre foi realizado durante o dia, mas desta vez decidimos mudar para a noite. Também teremos uma pizza gigante para a comunidade. Vale dizer que celebrar momentos como este sempre nos traz alegria. A cultura italiana no município é muito rica. A expectativa é a melhor possível e queremos ver todos se divertindo”, comenta o prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke.

Para aqueles que tiverem interesse em desfilar, é preciso entrar em contato com Amilton Stedile por meio do telefone: (47) 99971-2699.

Exigências para fazer parte do desfile:

Possuir decorações e trajes com a temática italiana ou de agricultores;

Levar uma faixa indicando quem são e o que estão homenageando;

Se desfilar com veículo, informe a placa.

Programação completa

Sábado, 9 de março

10h30 – Abertura da festa;

10h45 – Chegada do Nono e da Nova;

11h – Apresentação do Grupo de Canto Bambini D’Italia;

11h30 – Início do Almoço Típico;

11h30 – Jogo da Mora;

11h45 – Competições Típicas;

12h15 – Show com Valmir Bertorti;

13h15 – Apresentação de grupo de dança;

13h45 – Show com Valmir Bertorti;

17h – Missa em ação de graças aos Imigrantes com Grupo de Canto Bambini D’Italia;

18h15 – Chegada do Nono e da Nona com brincadeira de adivinhação;

18h30 – Apresentação do Carnaval de Veneza;

18h45 – Show com Valmir Bertorti;

20h – Show da Pisa da Uva com a presença da Realeza da 9ª Festa da Integração;

20h30 – Baile com a banda San German;

00h30 – Encerramento da Festa.

Domingo, 10 de março

8h30 – Encontro de carros antigos “Clássicos Della Montagna” (saindo da Igrejinha verde);

9h15 – Recepção dos carros antigos com fogos;

10h – Missa com Coral do Circolo Trentino di Brusque;

11h – Início do Almoço Típico;

11h – Chegada do Nono e da Nona com brincadeira de adivinação;

11h10 – Premiação do “Clássicos Della Montagna”;

11h25 – Grupo de danças folclóricas CHLOPI;

12h – Show Canto Daqui;

13h30 – Show da Pisa da Uva com a presença da Realeza da Festa típica;

14h15 – Show da Banda Society;

17h15 – Encerramento da Festa.

