Levantamento sobre evasão escolar mostra quantos alunos de Brusque abandonaram estudos em 2023

Um levantamento da Secretaria de Educação de Brusque aponta que 33 alunos da rede municipal de ensino abandonaram a escola em 2023. O número representa aproximadamente 0,33% de evasão, levando em consideração o total de 9.720 estudantes que frequentaram as salas de aula no ano passado.

Os dados estão em um documento destinado à ex-vereadora Patrícia Freitas (PT), que havia solicitado um pedido de informação à Secretaria de Educação em novembro do ano passado.

Conforme a secretaria, são duas as principais causas de abandono escolar: quando a pessoa atinge a maioridade, e não é mais obrigada legalmente a estudar; e a mudança de cidade ou até mesmo de estado. Parte deles retorna para a cidade de origem e a prefeitura não consegue mais localizá-los.

Não existe, de acordo com os dados do relatório, alguma escola ou região que se destaque nos números da evasão escolar. “Como no nosso município não há um índice muito alto, percebemos que não há diferenças de evasão escolar em bairros e localidades”, diz a secretária de Educação, Franciele Mayer, que assina o documento.

A escola Professor José Vieira Corte, no bairro Santa Luzia, foi a unidade da rede municipal com mais registros de evasão escolar, com quatro alunos.

O sistema que monitora a frequência dos alunos é integrado, com atuação de Secretaria de Educação, Conselho Tutelar e Ministério Público. Na ocasião, 2023 terminou com 33 alunos evadidos, no entanto, eles podem eventualmente ser reintegrados e sair das estatísticas.

O abandono dos estudos por estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também é contabilizado, mas a frequência não é obrigatória, pois, como sugere o nome, os frequentadores são jovens e adultos, diferente das crianças e adolescentes que obrigatoriamente precisam frequentar a escola.

Monitoramento por escola

O diretor da escola Dr. Carlos Moritz, Thiago Alessandro Spiess, afirma que a gestão escolar monitora a frequência dos alunos por meio da chamada, realizada no diário de forma on-line. A secretaria da unidade também passa todos os dias nas salas de aula para realizar uma chamada própria. Há uma tabela com justificativas de falta.

Quando o aluno falta cinco dias seguidos ou sete dias alternados, a escola inicia os procedimentos considerando a evasão. Antes disso, porém, contatos prévios são realizados com os familiares dos estudantes pelo WhatsApp.

“Quando passa dos cinco dias ou dos sete alternados, acionamos o sistema Apoia. Se a família não nos responder no WhatsApp, vamos até a casa da família para uma visita e preenchemos o Apoia. Geralmente registramos com foto, para mostrar que estivemos lá”, explica o diretor.

Thiago avalia que, por ser uma escola com pouco mais de 300 alunos, ou seja, considerada pequena, o contato com os familiares dos estudantes é mais fácil no Dr. Carlos Moritz. A partir do momento que a escola recorre ao Apoia, o Conselho Tutelar é acionado. A situação pode chegar posteriormente ao Ministério Público caso o Conselho não resolva.

Como funciona a busca pelo aluno que deixou a escola

1 – Escola

A escola deve procurar a família e acionar a rede de proteção buscando o regresso dos estudantes em idade escolar obrigatória quando atingirem o marco de faltas para registro no programa.

2 – Conselho Tutelar

Caso o estudante não retorne, a escola deve encaminhar o registro ao Conselho Tutelar para a adoção das medidas necessárias para o retorno do estudante, junto a ele, sua família e a escola.

3 – Ministério Público

Se, mesmo após tudo isso, o estudante permanecer fora da escola, deverá ser encaminhado o caso ao Ministério Público, onde o objetivo inicial será buscar um acordo.

