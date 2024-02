Homem é morto a facadas dentro de apartamento no São Pedro, em Brusque

Um homem de 49 anos morreu nesta terça-feira, 13, após ser vítima de facadas no bairro São Pedro, em Brusque. Ele foi encontrado por um vizinho dentro de seu apartamento.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 23h e já encontrou o homem morto. Um vizinho, que foi o comunicante, informou aos policiais que ouviu um pedido de socorro vindo do apartamento do vizinho. Ao chegar lá, encontrou ele caído no chão.

Foram acionadas também a Polícia Civil e Científica para a realização de perícia e início da investigação.

