Brusque assume compromisso por menos confusão em fios de postes na cidade

Na sexta-feira, 9, aconteceu uma reunião entre a Prefeitura de Brusque e as Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc), com o objetivo de reduzir a quantidade de fios expostos nos postes das ruas.

A ideia, que já foi implementada com sucesso em Jaraguá do Sul, é realizar um estudo para viabilizar a retirada desses fios e cabos dos postes e realocá-los de forma subterrânea, deixando a cidade mais bonita aos olhos dos moradores e turistas.

O secretário de Fazenda e Gestão Estratégica José Henrique Nascimento deu mais detalhes sobre o que pretende a prefeitura com este compromisso. “Tivemos um encontro para tratar de uma melhor visão, uma maior limpeza, uma governança em relação aos problemas que nós temos com o excesso de fios, ou os postes com a fiação errada ou estranha, principalmente com a questão da feiura que estão os postes. Assim como as tampas de metal de distribuições, principalmente de telecomunicações, operadoras, entre outros prestadores de serviço que fazem o serviço e não realizam a manutenção ou a limpeza, pós-realização desse serviço, além de arrumação dos nossos postes e das nossas fiações”, explicou o secretário.

Segundo José Henrique, a ideia é trazer um acerto da cidade de Jaraguá do Sul e adaptar para a realidade de Brusque com o mesmo sucesso. “Já iniciamos essa negociação com a Celesc, para, assim como Jaraguá do Sul, termos um termo de cooperação com a autarquia e com esses prestadores de serviço do município que envolvem fiação, ou seja, operadores de telecomunicações e de energia da cidade, envolvendo limpeza, manutenção e, inclusive, mutirões por parte da prefeitura, das operadoras e da Celesc para manter a cidade cada vez mais limpa e mais organizada também nesse assunto. Caso de sucesso que foi Jaraguá do Sul e será replicado aqui em Brusque nesta parceria fantástica com a Celesc”, finaliza.

