Piloto que morreu horas após queda de avião resgatou vítimas de enchente com helicóptero em São João Batista

Mikael Joaquim Minatti, piloto que morreu horas depois da queda de um avião ultraleve, em Itapema, resgatou vítimas com seu helicóptero durante a maior enchente de São João Batista, em 2022. Ele faleceu no domingo, 4.

A prefeitura decretou três dias de luto. Nas redes sociais, amigos se despediram de Mikael.

“Quando se perde, a vida perde o sentido, as forças se esgotam, o amor nunca acaba, parte do coração morre junto, as razões para sonhar perdem o sentido, pois não há palavras que sejam suficientes para amenizar tamanha dor dessa perda. Com o tempo, Deus dará a força necessária para continuar, e tenham a certeza que o Mikael está junto dele, e com toda certeza ele sempre será grato por todo amor e cuidado que vocês deram a ele. Sem palavras mas em oração por cada um de vocês”, postou a floricultura Di Fiori, de Nova Trento.

“A partida dele me atinge pessoalmente. Éramos amigos apenas de internet, conheci no Costa Esmeralda mas de maneira nenhuma fomos próximos, e exceto por uma admiração que tinha por ele nada devia me incomodar tanto, porém. O Mikael era um piloto especial, voava tudo. […] A diferença que me fazia seu admirador era que ele foi absolutamente desprovido de vaidade e nunca impôs a força de quem era e das habilidades que tinha. Discreto, modesto e acima de tudo um aviador. Perdemos muito hoje, todos nós”, disse um amigo de Mikael.

“Conheci como um dos meus primeiros alunos, e ali nasceu uma amizade que perdurou até hoje. No começo era bem medroso para voar, chamava ele de cagão, mas se tornou um exímio piloto ultrapassando seu instrutor, um orgulho, voava Helicóptero e aeronaves grandes, acrobacia, e Girocóptero. Fazíamos voos de tudo que era jeito e aeronaves Sítio em Nova Trento, sempre brigando com seu inseparável pai. […] Uma amizade pai e filho de dar inveja, não se largavam nunca. Lindo de ver. Era um filho para mim e eu um segundo pai para ele”, postou um instrutor de pilotagem que conheceu Mikael.

Confira a nota de pesar da prefeitura de São João Batista:

“O Município de São João Batista decretou luto oficial de três dias em sinal de profundo pesar pelo falecimento de Mikael Joaquim Minatti. O empresário de Itapema, da Talita Construtora, estava no avião ultraleve que caiu no mar da Meia Praia na manhã deste domingo (04) e faleceu horas depois.

Minatti ficou conhecido em São João Batista pela atuação heroica durante a enchente de 1º de dezembro de 2022, a pior já registrada na história cidade. Ao tomar ciência da gravidade da situação, foi um dos primeiros a utilizar o seu helicóptero em resgates aéreos, além de solicitar apoio a outros pilotos. Também ajudou levando equipes médicas e de resgate a pontos inacessíveis por terra.

Nossa solidariedade a familiares, amigos e todos enlutados por esta irreparável perda.”

O acidente

O homem, de 36 anos, faleceu neste domingo, em casa, horas depois de sofrer uma queda com um avião ultraleve no mar de Meia Praia.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o piloto não teve ferimentos graves no acidente, inclusive ajudou a retirar a aeronave da água. Porém, após ir para casa, no bairro Castelo Branco, em Itapema, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória durante esta tarde.

