Morre piloto que caiu com avião ultraleve em mar no Litoral Norte de SC

Na tarde deste domingo, 4, foi confirmada a morte do piloto Mikael Minatti, que caiu no mar durante a manhã, com um avião ultraleve na Meia Praia, em Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o piloto não teve ferimentos graves no acidente, inclusive ajudou a retirar a aeronave da água. Porém, após ir para casa, no bairro Castelo Branco, em Itapema, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória durante esta tarde.

Mikael ainda chegou a ser atendido e encaminhado para o Hospital Santo Antônio, em Blumenau, onde recebeu procedimentos de reanimação cardiorrespiratória, mas não resistiu.

As autoridades ainda não confirmaram se a causa do óbito está relacionada diretamente ao acidente com o ultraleve, que teve problemas no motor, obrigando o piloto a fazer um pouso forçado a 200 metros da areia.

Sepultamento

Natural de Nova Trento, o piloto será velado e sepultado na cidade. O velório será na Casa Mortuária, nesta segunda-feira, 5, ainda sem horário confirmado, e será sepultado no Cemitério Municipal de Nova Trento, também sem horário definido.

